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Ekonomi

Krizlerin anahtar ülkesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'teki Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'nde, son dönemde yaşanan krizlerin hemen hepsi ülkemizin içinde yer aldığı bölgede meydana geldiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Uyguladığımız dengeli, ilkeli ve soğukkanlı politikalarla Türkiye'yi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik" dedi.

04:00 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 00:45 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Ford Pro Avrupa Başkanı Hans Schep ile birlikte fabrikayı gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Ford Pro Avrupa Başkanı Hans Schep ile birlikte fabrikayı gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın açılışına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada; üretime başlama heyecanını 2014'te birlikte yaşadıkları, ilave bir yatırımla 2021'de kapasite büyümesine şahitlik ettikleri Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın yeniden tasarımı sonrası açılış töreni nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi. Erdoğan, özel endüstri bölgesi statüsündeki yatırımlarla kapasitesi 110 binden 405 bine çıkan, 3 bin 500 kişilik yeni istihdam sağlayan fabrikanın hayırlı olmasını diledi.

YERLİ VE YABANCI AYRIMI YAPMADIK

Diğer tüm sektörler gibi, otomotivde de bu topraklarda üretim ve ihracat yapan, katma değer ortaya çıkartan, istihdam oluşturan tüm yatırımcılar gibi Ford Otosan'a da her zaman sahip çıktıklarını belirten Erdoğan, "Bugüne kadar yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapmadık, yapılmasına müsaade de etmedik. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde Ford Otosan'ın başlattığı her yatırımı destekledik, attığı her adımda yanında olduk. Yaklaşık 2,5 yıl önce 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım programı açıklayan Ford Otosan'ın bu planı adım adım hayata geçirdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 5 yılda 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Üstelik bu başarıya ardı ardına yaşanan küresel krizlere rağmen ulaştık”

diye konuştu.

KRİZLERİN ANAHTAR ÜLKESİ

Son dönemde yaşanan krizlerin hemen hepsi ülkemizin içinde yer aldığı bölgede meydana geldiğine dikkat çeken Erdoğan, “Uyguladığımız dengeli, ilkeli ve soğukkanlı politikalarla Türkiye’yi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik” dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Ford Otosan
#Ekonomi
11 dakika önce
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