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Bartın'da serinlemek için ırmağa giren Ensar Akgül boğuldu

Bartın'da serinlemek için ırmağa giren Ensar Akgül boğuldu

10:597/06/2025, Cumartesi
DHA
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Bartın'da serinlemek için ırmağa giren Ensar Akgül boğularak can verdi
Bartın'da serinlemek için ırmağa giren Ensar Akgül boğularak can verdi

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren 19 yaşındaki Ensar Akgül boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kozcağız-Kumluca yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Beldeye bağlı Çubuklu köyünden arkadaşlarıyla birlikte ırmağa yüzmeye giden Ensar Akgül, suya girdikten sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Akgül'ün 2 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Akgül'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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