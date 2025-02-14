Bay Kemalcilere tasfiye

Ana muhalefette başlayan ön seçim süreci devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mayıs sonu veya haziran başında yapılacak olan Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinde eski lider Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimleri tasfiye etme kararı aldı. Yeni Şafak’a konuşan üst düzey bir CHP yöneticisi, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile TBMM İdari Amiri Uğur Bayraktutan’ın hazirandan sonra Meclis Başkanlık Divanı’nın da yer almayacağını ifade etti. Meclis Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un adının öne çıktığı belirtiliyor.





KILIÇDAROĞLU’NUN ŞANSI YOK

Kılıçdaroğlu ile yakınlığını koruyan Bayraktutan’ın ise bu yıl Meclis İdari Amirliği için aday olmayacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu döneminde uzun süre genel başkan yardımcılığı yapan bir başka CHP’li milletvekili ise Meclis grubunda ‘Kılıçdaroğlu kanadının 31 Mart seçimleri sonrasında çok zayıfladığını vurgulayarak, “Mayıs ayında önce Meclis grubumuzda Meclis Başkanı adayımızı ve Başkanlık Divanı üyelikleri için aday olacak isimleri belirleyeceğiz. Buradan çıkacak isimler Meclis Genel Kurulu’ndaki oylamada CHP’nin adayı olarak seçime girecek. Meclis Grubu’ndaki seçimlerde Kılıçdaroğlu’na yakın isimler aday olsa dahi pek şanslarının kalmadı” diye konuştu.





GRUP YÖNETİMİ YERİNDE KALACAK

Kaynaklar, Özel’in Meclis Grup Yönetimi’nde ise değişime gitmeyeceğini ifade etti. Kaynaklar, “Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir yerlerini koruyacak. Belki Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim Meclis Grubu’nda başkanvekili olmak için aday olabilir” diye konuştu. Kılıçdaroğlu ile yakınlığını koruyan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un adı da CHP Grup Başkanvekilliği için geçiyor. Ancak Öztunç sadece adının geçtiği mayıs ayında aday olmayacağı ise kulislere yansıyan bir başka bilgi.



