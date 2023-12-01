Bayrak değişimiyle çıta yükselecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, belediyelerde bayrak yarışı yaklaşımıyla, yeni isimlerle çıtayı yükselteceklerini bildirdi. Erdoğan, “Diğer partilerde kimi maddi, kimi ahlâki, kimi şahsi dalaverelerle ortaya çıkan rezillikler AK Parti’nin kapısından içeri giremez” sözleriyle de muhalefete yüklendi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, yerel seçimler konusunda

önemli mesajlar verdi.

EKİP ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

4. Olağan Büyük Kongre’ye değinen ve “MKYK üyelerimizden 49 arkadaşımız bayrağı, yeni yol arkadaşlarımıza teslim etti” diyerek, sözlerini yerel seçimlere getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: Milletimizin huzuruna en doğru, en isabetli, en gayretli isimlerle çıkmanın çabasındayız. Temayül yoklamalarıyla, saha araştırmalarıyla, istişarelerle, görüşmelerle, partimize mahsus diğer yöntemlerle adaylarımızı belirleyeceğiz. Kampanya ekibimiz de çalışmalarına başladı. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada, karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor.

İTTİFAKIMIZI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Dün (önceki gün) Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi Külliyemizde ağırladık, kendisiyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Milli irade düşmanlarına karşı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz. Gayemiz; İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi ‘gerçek belediyecilik’ ile tekrar buluşturmaktır. Grup toplantımızda ilan ettiğimiz ‘Yeniden İstanbul’ bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP’nin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi.

HİZMET GÖREN HALAY ÇEKİYOR

Hepimizin bildiği Kara Tren türküsünü, İstanbul halkı her gün söylüyor. İstanbullu kardeşlerimiz; gözü yolda otobüs bekliyor, metrobüs bekliyor, metro bekliyor; ama bunların hiçbiri vaktinde gelmiyor. CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerlerde vatandaşımız öyle bir hale gelmiş ki; en küçük bir hizmet görse halay çekiyor, davul zurna çaldırıyor.

KAZANMAK DIŞINDA SEÇENEĞİMİZ YOK

Milletimizi inşallah bu cendereden çekip alacağız. Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı yönetiminde olan tüm belediyelerimizi korumakla kalmayacak, Allah’ın izniyle, çok daha yüksek oy oranlarıyla tekrar kazanacağız. Kazanmak, hem de ezici bir oranla kazanmak dışında hiçbir seçeneğimizin olmadığı bir seçime daha hazırlanıyoruz. Genel Merkezimiz ve Meclis Grubumuzla önümüzdeki 4 aylık zamanın hazırlıklarını tüm boyutlarıyla, en ince ayrıntılarıyla yürütüyoruz. AK Partili belediyeler, birçok yerde çeyrek asrı aşan tecrübeleriyle yerel yönetimler alanında adeta bir destan yazıyor. Her bir belediyemizin burada saymaya kalksak saatler sürecek eserleri, doğrudan vatandaşın hayatına dokunan hizmetleri var.

SOSYAL FAY HATLARI KAŞINIYOR

Muhalefet cenahı, hizmet yarışında bizimle boy ölçüşemeyeceğini bildiği için, her zamanki gibi, yalan ve iftira silahına sarıldı. Sadece bu kadarla kalsalar, hem söylemimizle, hem hukuk önünde ağızlarının payını verir, yerlerine oturturuz. Ama, siyasi ihtirasları uğruna, ülkemizin 1970 ve 1990’lı yıllarda yaşadığı sıkıntıların sebebi olan sosyal fay hatlarını kaşımaktan da çekinmemeleri, bizi milletimizin geleceği adına endişelendiriyor. İnsanımızı sınıflara bölmeye ve bunların arasında astlık-üstlük ilişkisi kurmaya kalkan zihniyet, ancak tek parti faşizmi özentisi olabilir. Ne vatandaşlarımız, ne bölgelerimiz, ne şehirlerimiz arasında asla ve asla ayrımcılık yapmadık.

Sen-ben yok, biz var

Erdoğan, AK Partili belediyelerde vizyonlarına ayak uyduramayan isimler yerine yeni isimlerle çıtayı yükselteceklerini vurguladı. Erdoğan şöyle devam etti: “Hep söylediğimiz gibi, bu partide, şahsım dâhil hiç kimse layüsel değildir. Diğer partilerde; kimi maddi, kimi ahlâki, kimi şahsi dalaverelerle ortaya çıkan rezillikler, AK Parti’nin kapısından içeri giremez. Amacımız 31 Mart’ta; 30’u büyükşehir, 51’i il, 922’si ilçe ve 390’ı belde olmak üzere, ülkemizdeki bin 393 belediyenin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır. Bu hedef doğrultusunda, ‘Sen-ben yok, biz var’ anlayışıyla, seçim sonuçları belli olana kadar gece gündüz demeden çalışacağız.”

Dengeleri tekrar kuruyoruz

Günlük hayatta yaşanan sıkıntıları görmezden gelmediklerini, inkâr da etmediklerini kaydeden Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye’nin, yaklaşık 10 yıldır, siyasetten güvenliğe ve ekonomiye kadar her alanda sinsi ve kasıtlı bir saldırı altında olduğunu kimse reddedemez. Hayat pahalılığının, bilhassa dar gelirli insanımızın refah seviyesinde yol açtığı gerilemeyi telafi etmek için pek çok mekanizma kurduk. Yeri geldiğinde, kendimizi zorlama pahasına, ne yapılması gerekiyorsa onu yerine getirmekten çekinmedik. Ancak, ekonomide dengeleri tekrar kurmanın vakit aldığı bir gerçektir. Bunun için, sabırla ve kararlılıkla, istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden, ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz.”







