Bayram fırsatçılığına geçit yok: Marketlerde denetim artırıldı

Konya

’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde fiyat ve etiket kontrolü yaparken, talebin arttığı ürünlerde etiket-kasa farkı, fiyat değişim tarihleri ve önceki fiyatlar incelendi. İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin restoran, pastane ve konfeksiyon mağazalarını da kapsadığını, yıl başından bu yana 600’ün üzerinde iş yerinde yaklaşık 1 milyon 250 bin lira ceza uygulandığını açıkladı.