Bayram fırsatçılığına geçit yok: Marketlerde denetim artırıldı

Denetimler kapsamında yüzlerce işletmede binlerce ürün incelendi.
Ramazan Bayramı öncesinde marketlerde etiket ve fahiş fiyat denetimleri artırıldı, çok sayıda işletmede inceleme yapılarak aykırılıklar tespit edildi. Denetimlerde etiket-kasa farkı, fiyat değişimleri ve ürün bilgileri kontrol edilirken, tespit edilen ihlaller için idari para cezaları uygulandı.
Ramazan Bayramı öncesi birçok işletmede etiket ve fahiş fiyat denetimleri artırıldı.
Konya
’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde fiyat ve etiket kontrolü yaparken, talebin arttığı ürünlerde etiket-kasa farkı, fiyat değişim tarihleri ve önceki fiyatlar incelendi. İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin restoran, pastane ve konfeksiyon mağazalarını da kapsadığını, yıl başından bu yana 600’ün üzerinde iş yerinde yaklaşık 1 milyon 250 bin lira ceza uygulandığını açıkladı.
Van
’da da ekipler sahada denetimlerini artırırken, etiket ile kasa fiyatı arasındaki farklar ve son üç aylık fiyat değişimleri incelendi. İl Müdürü Derya Ayaydın, fahiş fiyat tespitlerinin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildiğini ve bazı işletmelere tutanak tutulduğunu bildirdi.
Edirne
'de Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmeleri denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri baklava ve yufka imalathaneleri ile pastanelerde denetim gerçekleştirdi.
Malatya
’da ise yılbaşından bu yana 1707 işletmede 117 bin 859 ürün denetlenirken 316 ihlal tespit edildi ve toplam 1 milyon 255 lira ceza uygulandı. Yetkililer, denetimlerin tüketiciyi korumak ve fırsatçılığı önlemek amacıyla sürdüğünü belirterek vatandaşların şikayetlerini ilgili kanallar üzerinden iletebileceğini hatırlattı.
Kayseri
’de Melikgazi başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde 227 firmada 7 bin 349 ürün incelendi, 30 firmada 46 aykırılık tespit edilerek 826 bin 498 lira ceza kesildi. Ekipler, marketlerde alışveriş yaparak etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.
