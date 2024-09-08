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Belçikalı kadın Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman oldu: İsmini Fadile olarak değiştirdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Belçikalı Patricia Katalin Bergman, İslamiyet'i seçti. Silopi'de gerçekleştirilen merasimle İslam'a geçen Bergman, Fadile ismini aldı.

15:59 - 8/09/2024 Pazar
AA
Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan kadın, Fadile ismini aldı.
Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan kadın, Fadile ismini aldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Belçikalı Patricia Katalin Bergman, İslamiyet'i seçti.


İlçe Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bergman, internetten İslam dinini araştırırken Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.


Misafir olarak geldiği Silopi ilçesinde Müftülüğe müracaat etmesinin ardından Bergman için ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an tilavetiyle başlayan merasimde, İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, Belçikalı kadına, İslam dini hakkında bilgi verdi.


Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan kadın, "Fadile" ismini aldı.


Bilgin, tebrik ettiği kadına, "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.



#Kuran-ı Kerim
#Müslüman
#Şrınak
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