Belediyecilikte Gaziantep modeli: Şebekede kullanılan suyun yüzde 99’unu arıtıp tarımda kullanıyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de en başarılı belediyelerden biri olarak dikkat çekiyor.





Hemen her alanda geliştirdiği yeni uygulamalarla Başkan Fatma Şahin en başarılı başkanlar arasında yer alıyor. Türkiye'de özellikle CHP'nin elindeki büyükşehirlerde su ve çevre krizi yaşanırken Gaziantep, bu alanda da yine kendine özgü yönetim anlayışıyla örnek oluyor.





















ŞEBEKE SUYUNUN YÜZDE 99'U ARITILIYOR





Şehirde hizmet veren Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisi, şebekede kullanılan suyun yüzde 99’unu arıtıyor ve tarımda kullanıma sunuyor.





Konuya ilişkin bir paylaşım yapan Şahin, bu alandaki yeni projelerini de müjdeledi.









DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ TESİSİ GELİYOR





Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



