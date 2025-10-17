Yeni Şafak
Belediyecilikte Gaziantep modeli: Şebekede kullanılan suyun yüzde 99’unu arıtıp tarımda kullanıyorlar

11:1517/10/2025, Cuma
Halen başkanlık görevini sürdüren Fatma Şahin, ilk kez 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurdukları Türkiye'nin en büyük biyolojik arıtma tesisinde şebeke suyunu arıtarak tarımda kullandıklarını belirtirken yeni tesisin de müjdesini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de en başarılı belediyelerden biri olarak dikkat çekiyor.


Hemen her alanda geliştirdiği yeni uygulamalarla Başkan Fatma Şahin en başarılı başkanlar arasında yer alıyor. Türkiye'de özellikle CHP'nin elindeki büyükşehirlerde su ve çevre krizi yaşanırken Gaziantep, bu alanda da yine kendine özgü yönetim anlayışıyla örnek oluyor.






ŞEBEKE SUYUNUN YÜZDE 99'U ARITILIYOR

Şehirde hizmet veren Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisi, şebekede kullanılan suyun yüzde 99’unu arıtıyor ve tarımda kullanıma sunuyor.


Konuya ilişkin bir paylaşım yapan Şahin, bu alandaki yeni projelerini de müjdeledi.



DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ TESİSİ GELİYOR

Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Şebekede kullanılan suyun yüzde 99’unu arıtıyor, tarımda tekrar kullanılmasını sağlıyoruz. Bunu yaptığımız ileri biyolojik arıtma tesislerimizle başardık. Üstte gördüğünüz tesis Türkiye’nin en büyüğü, biz yaptık. Alttakini de biz yapacağız, dünyanın en büyük ikinci tesisi olacak. Biz buna belediyecilikte Gaziantep modeli diyoruz."

