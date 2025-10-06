Yeni Şafak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 40 noktada 15 bin kişiye çorba ikram hizmeti veriyor

13:376/10/2025, Pazartesi
IHA
Gaziantep’te sabahın erken saatlerinde hizmet veren çorba ikram noktaları, vatandaşlara hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kurulan 40 çorba ikram noktası, günün erken saatlerinde okula, işe veya hastanelere giden vatandaşlar için kahvaltı niteliğinde sıcak çorba ikramı yapıyor.


Kentin yoğun bölgelerinde konumlandırılan çorba noktaları, özellikle üniversite yurtları, hastaneler ve personel servis güzergahlarında vatandaşların içini ısıtıyor.

Günlük ortalama 15 bin kişiye ulaşan çorba ikramı, güne başlarken büyük ilgi görüyor.



Sabahın erken saatlerinde sıcak ve lezzetli gıda desteği sunan çorba ikram noktaları sayesinde çalışanlar ve öğrenciler hem zamandan tasarruf ediyor hem de güne sıcak bir başlangıç yapıyor.





#gaziantep
#çorba
#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
