İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-16” operasyonlarında; İstanbul'da Mahsun Özer'in (Ehli Keyif), Muğla'da Çetin Çağlayan'ın (Çetebeli), İzmir'de Harun Pehlivan'ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-16” operasyonlarında; İstanbul'da Mahsun Özer'in (Ehli Keyif), Muğla'da Çetin Çağlayan'ın (Çetebeli), İzmir'de Harun Pehlivan'ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüphelinin yakalandığını kaydetti.





İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;





Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini, çeteleri tek tek çökertip adalete teslim edeceğiz





İSTANBUL





Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda 3️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;





📌Örgütün faaliyetleri kapsamında çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinde kullanıcı tanımlama ve para transferlerini sağladıkları,

📌Bilgisayar sistemleri üzerinden örgütün merkezi haline getirdikleri İstanbul, Şile ilçesinde kiraladıkları gizli giriş ve çıkışı bulunan lüks bir villada, yasa dışı bahis oynanmasını sağladıkları ve şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1️⃣ milyar TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.





İZMİR





İzmir, Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 1️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;





📌Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,

📌Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,

📌Fuhuşa yer temin etme,

📌Mala zarar verme,

📌Hırsızlık ve yağma,

📌Suç delillerini yok etme ve gizleme,

📌6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.





MUĞLA:





Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Muğla, İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda;





📌Silahlı tehdit,

📌Hile ve şantaj yoluyla köylülere ait arazilere el koyma,

📌Köylülere ait arazileri satarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi 1️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 6️⃣‘sı tutuklandı. 7️⃣’si hakkında adli kontrol kararı verildi.





Operasyonlar sonucu:





📌Çok sayıda ruhsatsız tabanca,

📌1️⃣8️⃣ adet bilgisayar,

📌2️⃣0️⃣3️⃣ adet banka/kredi kartı,

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,

📌Çok sayıda senet, satış sözleşmesi, tapu evrakı, telefon, taşınabilir bellek ve dijital materyal ile

📌Çok miktarda altın ve Türk Lirasına el konuldu.



