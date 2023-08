Beton yerine taş çıkmıştı: 82 kişinin ölümüne sebep olan müteahhidin savunmasını ‘Google Earth’ ile çürüttü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 11 şehir ağır hasar aldı. On binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerde Adana’da da 11 bina yıkıldı. Depremde merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan 14 katlı İhsan Bayram Sitesi’nin C Bloğu da yerle bir oldu. 1997 yılında inşa edilmesine rağmen, 26 yıldır ‘İskan izni’ verilmeyen binanın enkazından 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, sadece 6 kişi hayatta kaldı.

Müteahhit Celal Gül, inşaatı 2000 yılında Ferit Işık’tan devraldığında C Blok’un 4, B Blok’un da 6. katta olduğu iddiasını mahkemede savundu. Ayrıca Celal Gül, 2006 yılında inşaatı tamamlanıp, 2007 yılında oturuma geçilen C Blok’un zemin katında düğün salonu için kolonlarla oynama yapıldığı, aynı binanın 6. katında da büyük bir tadilat yapıldığını öne sürdü.İnşaat Mühendisi Ferit Işık da ifadesinde, “1985-86 yıllarında şirketi 4 ortağımla birlikte kurdum. Sonrasında diğer 3 ortak hisselerini devretti ve sadece ben, Mehmet Çelebi ile iki ortak olarak kaldık. 1999 yılında da Mehmet Çelebi ile anlaşmazlığa düşünce şirketi tasfiye ettik. İhsan Bayram Sitesi’nin bulunduğu araziye inşaatı yapmak için ‘İksa’ adlı firmamız üzerinden yapı ruhsatı aldık” dedi.

Konuyla ilgili Avukat Nazan Akça Subaşı, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Subaşı, “İhsan Bayram Sitesi’nin C bloğu depremin ilk 20 saniyesinde yıkılan ve 82 kişinin enkaz altında can verdiği bina. İhsan Bayram Sitesi’nin müteahhidi Celal Gül ve İnşaat Mühendisi Ferit Işık 14 Şubat’ta yakalandı. Her ikisi de birbirine suçu atmaya başladı. Müteahhit ifadesinde, ‘Ben buranın inşaatına temelden başlamadım. C bloğun inşaatına başladığımda ilk 4 katı yapılmıştı. Temel çürük olduğu için bina yıkıldı. Benim yaptığım diğer bloklar yıkılmadı’ ifadelerini kullanıyor” diye konuştu.