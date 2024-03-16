Beyin göçüne aile desteği

Bu çerçevede belirli niteliklere haiz, ülkenin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak yabancı teknoloji uzmanlarının, teknoloji girişimcilerinin ve ailelerinin çalışma ve oturma izin süreçlerinin kolaylaştırılması sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı öncülüğünde geliştirilecek uygulama Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ilgili kurum, kuruluş ve STK’ların ortak çalışması ile yürütülecek. 2024 yılında çalışmanın tamamlanması bekleniyor.