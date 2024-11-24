Beylikdüzü'nde korkutan yangın: Ekipler teyakkuzda müdahale sürüyor

Polis ve sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yangına, 124 araçla sevk edilen Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Şişli, Başakşehir, İstinye, Bayrampaşa, Bağcılar, Mahmutbey, Davutpaşa, Kıraç, Ümraniye, Kadıköy, Beşiktaş, Çatalca, Kartal, Ataşehir, Sultanmeyli, Hadımköy Byükbakkalköy, Silivri, Çavuşbaşıı, Sultangazi, Bahçelievler, Fatih. Çekmeköy, Kavacık, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sancaktepe, Şile, Tuzla ve Sultangazi'den gelen 300'ü aşkın itfaiye ekibi müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangının geride bıraktığı hasar da günyüzüne çıktı. Yangında plastik fabrikası küle döndü. Maddi hasarın büyük olduğu yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri ise çökme riskine karşı güvenlik önlemi aldı; ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.Diğer yandan çıkan yangın sonucu küle dönen fabrika dronela havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın kurulu olduğu alan ve iç bölümlerinden çıkan duman görülüyor. Fabrika yangını kısmen kontrol altına alınsa da alevli yanma belirli yerlerde sürüyor.