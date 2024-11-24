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Beylikdüzü'nde korkutan yangın: Ekipler teyakkuzda müdahale sürüyor

Beylikdüzü'nde korkutan yangın: Ekipler teyakkuzda müdahale sürüyor

12:2424/11/2024, Pazar
DHA
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Beylikdüzü'nde plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Beylikdüzü'nde plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangına 124 araç ve 300 itfaiye eriyle müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, çökme riskine karşı olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Çıkan yangında küle dönen fabrika havadan görüntülendi.

Yangın Cumartesi sabahı saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de 6 bin metrekare büyüklüğündeki 5 katlı iş yerinde başladı.

Hızla büyüyen yangın sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangına çevre ilçelerden, ardından İstanbul Avrupa ve Asya kıtasındaki birimlerinden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yangına, 124 araçla sevk edilen Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Şişli, Başakşehir, İstinye, Bayrampaşa, Bağcılar, Mahmutbey, Davutpaşa, Kıraç, Ümraniye, Kadıköy, Beşiktaş, Çatalca, Kartal, Ataşehir, Sultanmeyli, Hadımköy Byükbakkalköy, Silivri, Çavuşbaşıı, Sultangazi, Bahçelievler, Fatih. Çekmeköy, Kavacık, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sancaktepe, Şile, Tuzla ve Sultangazi'den gelen 300'ü aşkın itfaiye ekibi müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede bitişikteki binaya sıçradı.Yangın sırasında binanın birinci katında ise, kısmi çökme meydana geldi.

Çökme riskine karşı önlem

Sabahın ilk ışıklarıyla yangının geride bıraktığı hasar da günyüzüne çıktı. Yangında plastik fabrikası küle döndü. Maddi hasarın büyük olduğu yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri ise çökme riskine karşı güvenlik önlemi aldı; ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.Diğer yandan çıkan yangın sonucu küle dönen fabrika dronela havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın kurulu olduğu alan ve iç bölümlerinden çıkan duman görülüyor. Fabrika yangını kısmen kontrol altına alınsa da alevli yanma belirli yerlerde sürüyor.



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