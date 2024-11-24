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Mobilya atölyesinde korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Mobilya atölyesinde korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

08:3124/11/2024, Pazar
AA
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İş yerinden yükselen alevleri görenler ihbar etti.
İş yerinden yükselen alevleri görenler ihbar etti.

Eskişehir'de, bir mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Tepebaşı İlçesi Baksan Sanayi Sitesi Baksan 51. Küme Evleri Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

İçeride mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin bulunduğu atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.



#yangın
#Eskişehir
#mobilya
#imalathane

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