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Mobilya imalathanesinde yangın: İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Mobilya imalathanesinde yangın: İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

23:5120/11/2024, Çarşamba
AA
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Geçit Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.


#Bursa
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