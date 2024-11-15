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Esenyurt'ta cihaz üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta cihaz üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

12:4415/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
AA
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Fabrikada çalışanlar tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Fabrikada çalışanlar tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta, tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde 10 bin metrekare alan üzerine kurulu 3 katlı, tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle fabrikada ve çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi.


Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.


İtfaiye ekiplerinin 68 araç, 200 personelle yaptığı 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.


Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.



#Esenyurt
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