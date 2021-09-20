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ANKARA

Siyasetin hafızaları

Bir zamanlar Türk siyasetine yön veren, tarihi kararların alındığı binalar artık yeni sakinleriyle siyasetten biraz uzaklar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir dönem siyasetin kalbi bu binalarda attı
AK Parti’nin Ceyhan Atıf Kansu Caddesi’ndeki ilk genel merkezi bugünlerde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak hizmet veriyor.

MUHAMMED KURTAR - ANKARA

Türk siyasetine yön veren partilerin eskiden kullandıkları binaların son halleri siyasetten hayli uzak. Tarihe yön veren kararların alındığı genel merkez binaları bugün yeni sakinleri ile varlıklarını devam ettiriyor. Yeni Şafak o binaların son hallerini araştırdı.

2002’de kurulan Genç Parti’nin o dönemler kullandığı genel merkezi şimdilerde iş merkezi.
2002’de kurulan Genç Parti’nin o dönemler kullandığı genel merkezi şimdilerde iş merkezi.

VEKİLLER MÜŞTERİMİZDİ

Türk siyasetinin son 20 yılında sandıkta rekorlar kıran AK Parti’nin Ceyhan Atıf Kansu Caddesi’ndeki bina bunlardan biri. Ağustos 2001 ile Haziran 2007 tarihleri arasında ilk genel merkez olarak hizmet veren bina, AK Parti’nin 2002 genel, 2004 yerel seçim zaferine tanıklık etti. Bugünlerde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak hizmet veren binanın etrafındaki esnaf da o günleri özlemle anıyor: “Müşterilerimiz bürokratlar, milletvekilleriydi. O dönemde bu caddeden 10 kişi geçiyorsa şimdilerde 4 kişi geçiyor.”

MHP’nin Karanfil Sokak’taki eski binası şimdi eğitim kurumu
MHP’nin Karanfil Sokak’taki eski binası şimdi eğitim kurumu

SELAMLAŞTIĞIM KİŞİ BAHÇELİ’YMİŞ

Türkiye’nin geçmişte kalbinin attığı önemli merkezlerden biri de Karanfil Sokak’ta MHP’yi uzun yıllar ağırlayan bina. Dört katlı mütevazı bina bugün eğitim üssü olarak öğrenci sesleri ile yankılanıyor. Alparslan Türkeş’in milyonları buluşturan 8 Nisan 1997’deki cenaze töreni ve Devlet Bahçeli ile oy patlaması yaşanan 1999 seçimleri binada yaşanan tarihi olaylardan akla ilk gelenlerden. 29 Mayıs 2004’te bina ile vedalaşan MHP, Balgat’ta halen faaliyet yürüttüğü genel merkez binasına taşındı. Ama anılar taze. Bölgede 30 yıldır esnaflık yapan Mehmet Tataroğlu, o günleri şöyle anlatıyor: “MHP buradayken sokak daha da hareketliydi. Bir gün sokaktan karşıdan karşıya geçerken bir MHP’liye selam verdim. O da bana selam verdi. Birbirimizi her gördüğümüzde selamlaştık arada sohbet ettik. Sonradan o kişinin Devlet Bahçeli olduğunu öğrendim.”

CHP’nin Üsküp Caddesi’ndeki eski binası Bülent Ecevit Siyaset Okulu olarak faaliyetlerine devam ediyor.
CHP’nin Üsküp Caddesi’ndeki eski binası Bülent Ecevit Siyaset Okulu olarak faaliyetlerine devam ediyor.

BİRLEŞME, BARAJ ALTI

Geçmişte siyasetin önemli adreslerinden biri Üsküp Caddesil’nde bulunan CHP genel merkeziydi. Bina, 1995 yılında CHP-SHP birleşmesine, 1999 yılında CHP’nin seçim barajının altında kalmasına tanıklık etti. CHP 19 Mayıs 2006’da siyaset merkezi haline dönüşen Söğütözü’ne taşınırken eski binasını da Bülent Ecevit Parti Okulu’na dönüştürdü.

Eski ANAP binası şimdilerde Demokrat Parti’ye ev sahipliği yapıyor.
Eski ANAP binası şimdilerde Demokrat Parti’ye ev sahipliği yapıyor.

YERLERİNDE YELLER ESİYOR

12 Eylül darbesini izleyen süreçte kapatılan Adalet Partisi’ne sonrasında ise Doğru Yol Partisi’ne ev sahipliği yapan Selanik Caddesi’ndeki bina partinin 2003’de Balgat’ta taşınması ile satılmış, sonra da yıkılmıştı. Parti 2007’de ANAP ile Demokrat Parti çatışı altında birleşmiş ve ANAP’ın Turgut Özal tarafından yaptırılan Çukurambar’daki yerine taşınmıştı.

Büyük Birlik Partisi’ne hizmet veren Tuna Caddesi’ndeki parti binası artık kullanılmıyor.
Büyük Birlik Partisi’ne hizmet veren Tuna Caddesi’ndeki parti binası artık kullanılmıyor.

FEDERASYON KULLANIYOR

2009 yerel seçimlerinde şüpheli bir helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu’nun Büyük Birlik Partisi’ne hizmet veren Tuna Caddesi’ndeki parti binası da bugün kullanılmıyor. BBP faaliyetlerini Gazi Mahallesi’ndeki yeni binada yürütüyor. Yine Necmettin Erbakan’ın siyasi yasaklı olduğu dönemde kurulan ve Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Fazilet Partisi’nin Demirtepe’de bulunan genel merkezinde ise bugün Masa Tenisi Federasyonu faaliyette.

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