Birbirlerini suçladılar: Şah damarı kesilmiş

 Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde Şener'i İlker K.'nın öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını iddia etti. Şener'in arkadaşı Önder Çimenoğlu, “Şah damarı kesilmiş. Kafasında cam kırıkları vardı” dedi.

Türkiye, Ankara'da meydana gelen Onur Şener cinayetini konuşuyor. Çankaya’da bir eğlence mekanında sahne alan Şener'i (45), şarkı talebini yerini getirmediği için öldürdüğü iddia edilen Ali G., Semih S. ve İlker K. 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Gözaltına alınarak serbest bırakılan J.E. ile G.G.’ye ise, "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartı getirildi.

ÇIKIŞTA BEKLEDİLER

Olay, 2 Ekim Pazar günü Mutlukent Mahallesi 1946 Sokak'taki eğlence mekanında meydana geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettişi İlker K. (35) ile Ali G. (36) ve TAI’de elektrik mühendisi olan Semih S. (36) ile J.E. (36) ve G.G. (36) eğlenirken, sahnede şarkı söyleyen Onur Şener'e istek talebinde bulundu. Parçayı bilmediğini belirten müzisyen Şener ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Mekan içindeki tartışma görevliler tarafından sakinleştirildi. Daha sonra saldırganlar Onur Şener’in çıkış saatini bekledi. Şener’in dışarı çıkmasıyla birlikte tartışmaya başladılar. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, boyun kısmından cam bardak kesiğiyle yaralandı. 1 çocuk babası Şener, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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KANLAR İÇERİSİNDEYDİ

Şener’in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, “O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş. Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok. Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden ötürü kavgayı çıkarmış olabilirler” ifadelerini kullandı.

ÖRNEK BİR CEZA OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Onur Şener cinayetine ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını, öldürenlerin hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirterek "İnşallah örnek olacak bir cezayla bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur" dedi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada Onur Şener’in cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Şener'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve bazı milletvekilleri de katıldı. Onur Şener'in cenazesi, burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bardağı kafasına vurdu

Onur Şener'in ölümüne ilişkin tutuklanan şüphelilerden İ.K. ifadesinde, "Bira bardağını Onur Şener'e savurdum, çarpıp çarpmadığını bilmiyorum. Yerde de bir kere daha sağ elimle Onur'a yumruk savurdum, elimde herhangi bir şey yoktu" dedi. Şüpheli S.S. ise, Şener'e vurmadığını iddia ederek, "İ.K, elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu." beyanında bulundu. A.G. de, "İ.K. elindeki bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Darp etmedim, suçsuzum" dedi.

Sanatçılar protesto etti

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası (Etkinlik-Sen) müzisyen Onur Şener'in öldürülmesini protesto etti. ATO Congresium'un Duatepe Salonu'nda bir araya gelen sanatçılar, bir eğlence mekanında istekte bulunulan şarkıyı bilmediği gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener'i andı.