Birebir aynı tezkere metnine yıllardır ‘evet’ diyen Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet’e ihanet etmemek için ‘hayır’ oyu verdik

Terör örgütlerine karşı, TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye CHP, HDP’den gelen “Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır” ve “Tezkereye hayır deyin” çağrıları sonrası ‘hayır’ oyu vermişti.

HAYIR'A BAHANE YABANCI ASKERLER

Muğla’da katıldığı törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tezkerenin yabancı askerlere Türkiye’de terörle mücadele etme imkanı tanıdığını savundu ve bu yüzden hayır dediklerini söyledi.

OYNAT 00:24 Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhuriyete ihanet etmemek için tezkereye 'hayır' dedik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyete ihanet etmemek için Suriye tezkeresine 'hayır' dediklerini söyledi. Muğla'da toplu açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, 'Terörle mücadele edilecekse bu ülkenin saygı değer polisleri şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek. Bana da buna 'evet' de diyorlar. Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz' ifadelerini kullandı. CHP lideri, tezkere metnine DEAŞ'a karşı olası koalisyon için eklenen “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması” ifadesini 'hayır' oyu vermelerine gerekçe gösterdi. Ancak birebir aynı metne 2015 ve 2019'da CHP evet oyu verdi. BiP'te paylaş

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CHP lideri, “Terörle mücadele edilecekse bu ülkenin saygı değer polisleri şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye’de terörle mücadele edecek. Bana da buna ‘evet’ de diyorlar. Evet dersek Cumhuriyet’e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postalların basmasını istemem” dedi.

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CHP'NİN KARŞI ÇIKTIĞI TEZKERE METNİ

Kılıçdaroğlu’nun ‘hayır’ demelerine gerekçe gösterdiği ilgili kısım şöyle: “Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması...” ifadesi yer alıyor.

Bu ifade terör örgütü DEAŞ karşıtı olası koalisyon için, yıllar önceki tezkere metinlerine eklenmişti. Resmi Gazete’de 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan tezkere metninde de aynı ifade yer alıyor.

ÖNCEKİ TEZKERELERLE BİREBİR AYNI

Daha sonraki tezkerelerde de benzer şekilde bu metin yer alıyor. Birebir aynı ifadelerin yer aldığı tezkere metinlerine, CHP önceki yıllarda ‘evet’ oyu vermişti.

2019'daki tezkere metni.