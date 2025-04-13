Bitlis'te okullarda kar tatili

Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi (yarın) için eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kentte iki gündür aralıklarla yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, “14.04.2025 günü Bitlis Merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Bu ilçelerimizde hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır." denildi.