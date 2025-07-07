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Bitlis'teki anız yangınında 40 dönüm arazi zarar gördü

Bitlis'teki anız yangınında 40 dönüm arazi zarar gördü

16:497/07/2025, Pazartesi
IHA
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Bitlis'te anız yangını.
Bitlis'te anız yangını.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını paniğe neden olurken, yaklaşık 40 dönümlük alan ise zarar gördü.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcadı.


Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken bazı ağaçlar da etkilendiği bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları titizlikle yürütülürken, yaklaşık 40 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.


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