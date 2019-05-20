Biz binlerce yıllık devletiz

19 Mayıs’ın 100. Yılı Törenleri’nde konuşan Erdoğan, “Esasen son 6 yılda yaşadıklarımız ülkemiz ve milletimizle ilgili niyetlerde en küçük bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Fırsat bulduklarında bizi içimizden bölmeye, fırsat bulduklarında dışarıdan kuşatmaya çalışıyorlar. Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası halen bitmiş değildir. Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Tütün İskelesi’nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri’nde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tazimle yad ediyorum. Bir asırdır ülkemizin kalkınması, milletimizin güçlenmesi için emek veren, çalışan, üreten herkesi şükranla anıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tören sırasında bir süre sohbet etti.

2 BİN 200 YILLIK DEVLETİZ

Biz kökü tarihin binlerce yıllık derinliklerine uzanan bir millet ve devletiz. Sadece Cumhurbaşkanlığı Forsu’muzda temsil edilen 16 devletimizin 2 bin 200 yılı aşkın bir geçmişi vardır. Mesela yaklaşık bin yıl önce Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te kazandığı zafer sadece iki ordunun çarpışmasının sonucundan ibaret değildir. Bu zafer aynı zamanda milletimiz için geleceğini kuracağı yeni bir coğrafyanın kapılarının açılışının müjdecisidir.

3 KITA 7 İKLİMDE ŞANLA ŞEREFLE

Söğüt’te toprağa dikilen Osmanlı çınarı 600 yılı aşkın süre boyunca 3 kıta, 7 iklimde şanla, şerefle, gururla bayrağımızı dalgalandırmıştır. Osmanlı’nın takati kesildiğinde de yerini taze bir nefes olarak Cumhuriyet’imiz almıştır. Gazi Mustafa Kemal bir asır önce bugün Samsun’a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı’nın en parlak, en gelecek vadeden subaylarından biri olarak ayak basmıştır.

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Tütün İskelesi’ndeki fotoğraf çekimi sırasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erdoğan’la el sıkıştı. Bu sırada Kılıçdaroğlu da tören alanındaydı.

DEVLETİMİZ HEP TEKTİR

Devletin ismi ve yöneticileri değişir ama ona ebet müddetlik vasfı veren anlayış baki kalır. Devleti ebet müddet milletin bizatihi kendisidir. Dolayısıyla ismi, bayrağı, coğrafyası değişmiş olsa da bizim devletimiz hep tektir.Cumhurbaşkanlığı Forsu bu kadim tek devlet anlayışının remzidir. Ne sömürgeciliğin ne soykırımın ne zulmün ne de başka bir utancın, bu milletin sicilinde yeri yoktur. Son iki asır büyük acı ve çok büyük kayıplarla geçmiş olmasına rağmen bu duruşmuzdan en küçük bir taviz vermedik. Osmanlı Balkanlar’dan çekilirken tarihin en büyük soykırımı milletimize uygulanmıştır. Onca derin acıya rağmen milletimiz hiçbir zaman düşmanına benzeme gibi bir yanlışın içine düşmemiştir. İhanetlerin en büyüğüne verdiğimiz cevap sadece tehcirden ibarettir.

NİYETLERİNDE EN KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK YOK

Esasen son 6 yılda yaşadıklarımız ülkemiz ve milletimizle ilgili niyetlerde en küçük bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Fırsat bulduklarında bizi içimizden bölmeye, fırsat bulduklarında dışarıdan kuşatmaya çalışıyorlar. Her ne olursa olsun her kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu ve nereye gittiğimizi biz çok iyi biliyoruz. Unutmayalım, 26 Ağustoslar, 29 Mayıslar, 18 Martlar, 19 Mayıslar, 23 Nisanlar, 29 Ekimler, 15 Temmuzlar bize işte bunu hatırlatan tarihler olarak nesiller boyunca hafızlarımızdan silinmeyecektir.

Törende, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu ilgiyle izlendi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Mehteran Birliği de gösteri yaptı.

TUZAKLARI BOZUYORUZ

Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası halen bitmiş değildir. Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz. Her ne kadar birileri hala Suriye meselesini Suriyelilerin, Irak meselesini Iraklıların, Bosna meselesini Boşnakların, Doğu Akdeniz meselesini Kıbrıslıların, Kuzey Afrika meselesini Libyalıların, Tunusluların, Cezayirlilerin meselesi sanıyor olsa da biz işin esasının öyle olmadığını çok iyi biliyoruz.

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ARKASINDAKİ TEZGAHI ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Birileri hala döviz kurunu, faizi, enflasyonu, uluslararası piyasalarda aleyhimizde oluşturulan havayı, gizli açık ambargoları, yaptırım tehditlerini, hukuksuz nice işlemleri kendi mecrasında yürüyen işler gibi görüyor olabilir, ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz. Eğer bugün uluslararası alanda karalama kampanyalarına maruz kalıyorsak sebebi milletimizin bu coğrafyadaki bin yıllık varlığını sürdürme konusundaki kararlılığını temsil ediyor olmamızdır.”

Milli Mücadele Gemisi ile gelen öğrenciler ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Kürek Takımı 81 ilden getirdikleri toprak ve bayrağı Erdoğan’a takdim etti.

19 Mayıs 1919 ruhu yaşıyor

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “19 Mayıs ruhu, 23 Nisan ruhu, 29 Ekim ruhu, 81 vilayeti ve 82 milyon nüfusuyla ülkemizin her köşesinde yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal bir avuç arkadaşı ile Samsun’a ayak bastığında başlattığı mücadeleye inanmayanlar vardı, rahmetli Menderes demokrasi bayrağını açtığında böyle bir şeyin olmayacağını düşünenler bulunuyordu, merhum Özal Türkiye’yi kendine güvenen ve dünyada söz sahibi bir ülke haline dönüştürmek için yola çıktığında ona kin besleyenlerin sesi daha çok çıkıyordu.

DAHİLİ BEDHAHLARA RAĞMEN AYAKTAYIZ

Biz de 17 yıldır ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak için attığımız her adımı Türkiye’ye inanmayan, güvenmeyen, içten içe husumet duyan kesimlere rağmen gerçekleştirdik. Nasıl ki, Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs’ta işgale boyun eğenlere, çareyi mandada arayanlara itibar etmeden sadece Hakk’a ve halka inanarak mücadelesini yürüttüyse biz de aynı şekilde hareket ediyoruz. Kendi ülkesinin tökezlemesinden medet uman dahili bedhahlara, bütün bunlara rağmen Türkiye’yi dimdik ayakta tutuyor, hedeflerimize doğru ilerliyoruz.

Yaşar Doğu Spor Salonunda “1919 Bitmeyen Yolculuk” drama sahne gösterimi gerçekleştirildi.

BÜYÜK ACILAR ÇEKTİK

Gençlerimizden söz istiyorum, 19 Mayıs ruhunu tıpkı ilk günkü heyecanı ile yaşatmaya var mısınız, 23 Nisan ruhunu o günkü heyecan ve coşku ile sürdürmeye var mısınız, 29 Ekim ilan ettiğimiz cumhuriyetimize ilk değil son devletimiz olduğu bilinci ile sahip çıkmaya var mısınız, uğrunda büyük acılar çektiğimiz, büyük mücadeleler verdiğimiz demokrasimize gözümüz gibi bakmaya var mısınız.”

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2023 hedefleri için ekip kurduk

2011 yılında milletin önüne 2023 hedefleri ile çıktıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Cumhuriyet tarihinin en iddialı demokrasi ve kalkınma hedeflerine ifade eden 2023 vizyonu bu güne kadar hep kılavuzumuz oldu. Türkiye’nin özgürlüklerde ve ekonomide geldiği seviye 2023 hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösteriyor. Son 6 yılda üst üste yaşadığımız badirelerin enerjimizi ve kaynaklarımızı mecburen krizleri çözmeye yöneltmemiz sebebiyle bizi biraz yavaşlattığı da bir gerçektir. Her şeye rağmen 2023 hedeflerimize bağlıyız ve takibini yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bunun için özel bir ekip kurduk.”

29 Ekim 2023’e kadar sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün 19 Mayıs’ta Samsun’dan başlayarak cumhuriyetin kuruluş yılı olan 29 Ekim 2023’e kadar sürecek bir dizi 100. yıl etkinliğine başladık. Daha önce Çanakkale Zaferimizin 100. yılını muhteşem bir şekilde kutladık. Bu tür yıl dönümleri ülkeler ve toplumlar için hem köklü bir muhasebe hem de gelecek hedeflerini gözden geçirme vesilesidir. TBMM ile ilgili muhasebemizi yaparken bu çatı altında kabul edilen bazı kararları enine boyuna konuşacak, tartışacağız” şeklinde konuştu.