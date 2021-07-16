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MUĞLA

Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle çok sayıda kişinin akın etmesi sonucu, ilçenin girişinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tatile araçlarıyla gelenlerin kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Bodrumda bayram tatili yoğunluğu
Bodrum girişinde araç trafiği oluştu.

Kurban Bayramı'nı turistik beldelerde geçirmek isteyen Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, Bodrum'a akın etti. 9 Günlük bayram tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli turist, araçlarıyla ilçenin girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Bodrum'un Türkiye’nin en gözde tatil merkezlerinden biri olduğu ve yoğun bir talep aldığını dile getiren Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin, "Artan bu talepler nedeniyle tatili için özel araçları ile gelen misafirler trafikte yoğunluk ve aksamalara neden oluyor bununla ilgili şikayetler alıyoruz. Özellikle dağıtım işi yapan sektör temsilcileri trafikte aksamalar nedeniyle gecikmeler yaşanabilir.

DHA

Toplu taşıma seferlerinde aksaklıklar meydana geliyor. Bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bir çalışma yaptığını biliyoruz. Umarım en kısa sürede bu sorunun önüne geçilir. Taleplerin fazla olması dolayısıyla bu sorunun yaşandığını dile getirebiliriz.

Kurban Bayramı ve ve ardından dün açıklanan 9 günlük tatilin ardından nüfus yoğunluğu yaşanacaktır. Şu anda doluluk oranları beklediğimizin üstünde ama bayram sonrası tatil devam edecektir. Bodrum'da her kesime hitap edecek konaklama tesisleri mevcuttur. Gelen misafirlerimize tam dolu diyemeyiz herkese yetecek kadar yerimiz var.

DHA

9 günlük Bayram tatili açıklamasının ardından buna bağlı olarak artan trafik yoğunluğu yaşanmakta turizm sektörüne hizmet eden sektör temsilcileri olarak bu durumdan memnunuz. Halen devam eden rezervasyon ve talepler devam etmekte biz sektör temsilcileri olarak her türlü önlemimizi olarak hazırız güzel bir bayram tatili geçirmeyi düşünüyorum. Bodrum’a gelen tatilci misafirlerimiz en güzel şekilde ağırlayacağız söylemek istiyorum" dedi.

Tatilciler akın akın Bodrum'a gidiyor: Kentte bir milyon kişi ağırlanacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilinin 16 Temmuz’da başlayacağını ve 26 Temmuz’da sona ereceğini açıklamasının ardından Bodrum’da hareketlilik başladı. Otellerin rezervasyonları 2 katına çıktı. Mavi yolculuk yapan günlük, haftalık teknelerde yer kalmadı. Otobüs ve uçak seferleri transferlerine ek seferler koydu. 181 binlik nüfusun 1 milyonu geçeceğini tahmin eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye çalışanlarını çift mesai sistemine geçireceğini açıkladı.
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum bayrama hazırlanıyor diyerek, “Bodrum şu anda da çok hareketli, Bodrum pandemi sürecinde çok fazla göç aldı ve şimdi de tatil için gelenlerle birlikte Bodrum’da ciddi bir hareketliliğe neden oldu. Bu kalabalık bazı sıkıntılara neden olabiliyor ama biz 2 bin 500 personelimizle sahadayız. Halkımız rahat bir bayram geçirmesi için bütün önlemlerimizi aldık. Bayram boyunca sorunları ve problemleri çözmek için hazırız. Kaymakamlığımız, Emniyet müdürlüğümüz, jandarma ekiplerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşları herkes bayramda bir aksaklık yaşanmaması için sahada olacak” şeklinde konuştu.
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Kurban Bayramı tatili boyunca 1 milyonun üzerinde vatandaşın Bodrum’a geleceğini söyleyen Başkan Ahmet Aras “Bodrum’da bayram yoğunluğu her zaman aynıdır. Yaklaşık 1 milyon kişiyi Bodrum’da ağırlayacağımızı düşünüyorum. Şu anda 800 bin civarında nüfusumuz olduğunu tahmin ediyorum. Kurban Bayramı’nda bu rakam 1 milyonu geçebilir. Biz Belediye olarak tüm personelimizle sahada olacağız. Bayram mesaisi çift mesai olarak uygulanır. Bütün personelimiz teyakkuzda olacak hem sahada çalışan personelimiz, hem de icapçı dediğimiz personelimiz yani ihtiyaç olduğu anda hemen devreye girecek olan personelimiz, araçlarımız ve çalışanlarımız hazır. Çift mesai yapacağız gerekirse hiç uyumayacağız gerekirse bende Belediye Başkanı olarak sokakta olacağım” dedi.
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30 yıllık turizmci olan Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya da çok yoğun bir bayram tatili olacağını ifade ederek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları bizleri umutlandırdı. Biz çalışmalarımızı çok önceden yapmıştık ve açıklamaları bekliyorduk. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının ardından taleplerde artış görüldü. Kurban Bayramının iyi geçeceğine eminiz ama Bodrum çok kalabalıklaştı. Bayram’da tahmin ediyorum 1 milyon ile 1,5 milyon arasında misafir ağırlayacaktır Bodrum diye konuştu.
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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Bodrum’un her köşesinde ünlü sanatçılar sahneye çıkacak. 9 gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı işletmeler şimdiden duyurularına başladı. Turizmci Bülent Kaya Bodrum’un her köşesinde bir konser olduğunu ifade ederek “Bodrum diğer tatil beldelerine göre konser konusunda biraz daha ilerde. Bizde Demet Akalın, Serdar Ortaç, Derya Bedavacı, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Rober Hatemo, Hande Ünsal gibi birçok sanatçıyı ağırlayacağız Bayram boyunca dedi.
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Tatilciler akın akın Bodrum'a gidiyor: Kentte bir milyon kişi ağırlanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamasının ardından Bodrum'da hareketlilik başladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bayram tatilinde 1 milyonun üzerinde misafir ağırlayacaklarını belirtti.

Lahmacun Bodrum'da 200 TL: Yarım metresi Gaziantep'te 10 TL
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Gastronomi şehri Gaziantep’te lahmacun 10 TL’ye satılırken, Bodrum ve Antalya gibi tatil yerlerinde bu fiyat 150-200 TL kadar çıkıyor. Tatil sezonunun da açılmasıyla birlikte turistlerin yoğunluk oluşturduğu Bodrum, Antalya gibi tatil beldelerindeki yeme-içme fiyatlarındaki artış tepkilere yol açıyor. Gaziantepli lahmacun ustaları lahmacunun fiyatının tatil beldelerinde abartıldığını belirtiyor.
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Yarım metrenin üzerinde lahmacunu 10 TL’ye veriyoruz <br> <br> 30 yıldır lahmacun ustası olan Mehmet Şebci yarım metre lahmacunu 10 TL’ye verdiklerini belirterek, Bodrum ve Antalya’da biz fiyatların abartıldığını düşünüyoruz. Burası Gaziantep gastronominin baş şehridir. Yarım metrenin üzerinde lahmacun yapıp 10 TL’ye satıyoruz ve helalinden de kazanıyoruz dedi.
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Antalya’daki, Bodrum’daki fiyatlar abartılı <br>< br> Antalya ve Bodrum’daki fiyatların abartılı olduğunu ifade eden Şebci, Antalya’daki, Bodrum’daki turistlere uygulanan fiyatların abartılı olduğunu düşünüyoruz. Yani insanoğlu hakkından fazlasını almamalıdır. Daha kanaatkar olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ama kazancın helal olması ve hakkaniyetli olmasından yanayız...
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Yaklaşık aynı maliyetlerde çalışmamıza rağmen bizim 5 katımıza 10 katımıza satıyorlar. Biz bu kazançların makul kazançlar olmadığını ve turizme zarar vereceğini düşünüyoruz. Bütün meslekteki arkadaşlarımızı helal kazanmaya, orantılı kar marjlarıyla çalışmaya davet ediyoruz şeklinde konuştu.
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En lezzetli lahmacunun sırrı <br> <br> Lahmacun ustası Mehmet Şebci, “En iyi lahmacun sadece bir ürünle sınırlandırılmaz. Bir zincirin halkaları gibidir. Doğru et, sebze, orantı, hamur, iyi pişirme ve hızlı sunum. Gevrek lahmacun ince olması önemlidir. Yani birçok faktör var. Bir zincirin 10 halkası var ve 10 halkasının da doğru halka olması gerekiyor. Bunları bir araya getirirseniz doğru ürünü yakalarsınız. Gerçek lahmacun koyun kaburgasıyla, döş dediğimizden kaburga etiyle yapılır...
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En lezzetli kıyma erkek koyun etinin kaburgasından çıkar. Bunu kullanırsınız. Doğru sebzelerle birkaç çeşit biberi, acı, tatlı, kırmızı ve yeşil biberi harmanladığınızda ve Antep lahmacununa sarımsak koyduğunuzda, fırında ince pişirip tabanının güzelce taş fırında pişirdiğinizde 10 üstünden 10 lahmacun elde edersiniz. Doğru malzeme doğru işçilik. Biz bütün meslekteki arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz diye konuştu.
Lahmacun Bodrum'da 200 TL: Yarım metresi Gaziantep'te 10 TL
Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde 150-200 TL gibi fahiş fiyatla satılan lahmacun, gastronomi şehri Gaziantep'te ise 10 TL'ye satılıyor. Fahiş fiyatlara tepki gösteren Gaziantepli lahmacun ustaları turizm beldelerinde satılan lahmacun fiyatlarının abartılı olduğunu söylüyor.


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