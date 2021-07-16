Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı turistik beldelerde geçirmek isteyen Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, Bodrum'a akın etti. 9 Günlük bayram tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli turist, araçlarıyla ilçenin girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Bodrum'un Türkiye’nin en gözde tatil merkezlerinden biri olduğu ve yoğun bir talep aldığını dile getiren Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin, "Artan bu talepler nedeniyle tatili için özel araçları ile gelen misafirler trafikte yoğunluk ve aksamalara neden oluyor bununla ilgili şikayetler alıyoruz. Özellikle dağıtım işi yapan sektör temsilcileri trafikte aksamalar nedeniyle gecikmeler yaşanabilir.

DHA

Toplu taşıma seferlerinde aksaklıklar meydana geliyor. Bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bir çalışma yaptığını biliyoruz. Umarım en kısa sürede bu sorunun önüne geçilir. Taleplerin fazla olması dolayısıyla bu sorunun yaşandığını dile getirebiliriz.

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Kurban Bayramı ve ve ardından dün açıklanan 9 günlük tatilin ardından nüfus yoğunluğu yaşanacaktır. Şu anda doluluk oranları beklediğimizin üstünde ama bayram sonrası tatil devam edecektir. Bodrum'da her kesime hitap edecek konaklama tesisleri mevcuttur. Gelen misafirlerimize tam dolu diyemeyiz herkese yetecek kadar yerimiz var.

DHA

9 günlük Bayram tatili açıklamasının ardından buna bağlı olarak artan trafik yoğunluğu yaşanmakta turizm sektörüne hizmet eden sektör temsilcileri olarak bu durumdan memnunuz. Halen devam eden rezervasyon ve talepler devam etmekte biz sektör temsilcileri olarak her türlü önlemimizi olarak hazırız güzel bir bayram tatili geçirmeyi düşünüyorum. Bodrum’a gelen tatilci misafirlerimiz en güzel şekilde ağırlayacağız söylemek istiyorum" dedi.

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FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilinin 16 Temmuz’da başlayacağını ve 26 Temmuz’da sona ereceğini açıklamasının ardından Bodrum’da hareketlilik başladı. Otellerin rezervasyonları 2 katına çıktı. Mavi yolculuk yapan günlük, haftalık teknelerde yer kalmadı. Otobüs ve uçak seferleri transferlerine ek seferler koydu. 181 binlik nüfusun 1 milyonu geçeceğini tahmin eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye çalışanlarını çift mesai sistemine geçireceğini açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum bayrama hazırlanıyor diyerek, “Bodrum şu anda da çok hareketli, Bodrum pandemi sürecinde çok fazla göç aldı ve şimdi de tatil için gelenlerle birlikte Bodrum’da ciddi bir hareketliliğe neden oldu. Bu kalabalık bazı sıkıntılara neden olabiliyor ama biz 2 bin 500 personelimizle sahadayız. Halkımız rahat bir bayram geçirmesi için bütün önlemlerimizi aldık. Bayram boyunca sorunları ve problemleri çözmek için hazırız. Kaymakamlığımız, Emniyet müdürlüğümüz, jandarma ekiplerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşları herkes bayramda bir aksaklık yaşanmaması için sahada olacak” şeklinde konuştu. Kurban Bayramı tatili boyunca 1 milyonun üzerinde vatandaşın Bodrum’a geleceğini söyleyen Başkan Ahmet Aras “Bodrum’da bayram yoğunluğu her zaman aynıdır. Yaklaşık 1 milyon kişiyi Bodrum’da ağırlayacağımızı düşünüyorum. Şu anda 800 bin civarında nüfusumuz olduğunu tahmin ediyorum. Kurban Bayramı’nda bu rakam 1 milyonu geçebilir. Biz Belediye olarak tüm personelimizle sahada olacağız. Bayram mesaisi çift mesai olarak uygulanır. Bütün personelimiz teyakkuzda olacak hem sahada çalışan personelimiz, hem de icapçı dediğimiz personelimiz yani ihtiyaç olduğu anda hemen devreye girecek olan personelimiz, araçlarımız ve çalışanlarımız hazır. Çift mesai yapacağız gerekirse hiç uyumayacağız gerekirse bende Belediye Başkanı olarak sokakta olacağım” dedi. 30 yıllık turizmci olan Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya da çok yoğun bir bayram tatili olacağını ifade ederek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları bizleri umutlandırdı. Biz çalışmalarımızı çok önceden yapmıştık ve açıklamaları bekliyorduk. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının ardından taleplerde artış görüldü. Kurban Bayramının iyi geçeceğine eminiz ama Bodrum çok kalabalıklaştı. Bayram’da tahmin ediyorum 1 milyon ile 1,5 milyon arasında misafir ağırlayacaktır Bodrum diye konuştu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Bodrum’un her köşesinde ünlü sanatçılar sahneye çıkacak. 9 gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı işletmeler şimdiden duyurularına başladı. Turizmci Bülent Kaya Bodrum’un her köşesinde bir konser olduğunu ifade ederek “Bodrum diğer tatil beldelerine göre konser konusunda biraz daha ilerde. Bizde Demet Akalın, Serdar Ortaç, Derya Bedavacı, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Rober Hatemo, Hande Ünsal gibi birçok sanatçıyı ağırlayacağız Bayram boyunca dedi. Tatilciler akın akın Bodrum'a gidiyor: Kentte bir milyon kişi ağırlanacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamasının ardından Bodrum'da hareketlilik başladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bayram tatilinde 1 milyonun üzerinde misafir ağırlayacaklarını belirtti. BiP'te paylaş

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