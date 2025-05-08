Bölge ülkelerinden Erdoğan’a ‘Trump’ ricası

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde İç Anadolu milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan son telefon görüşmesine değinen Fidan, bölge ülkelerinden Erdoğan’ın Trump üzerinde etkisini kullanması yönünde yoğun talep aldıklarını söyledi. Fidan, “'Trump'ın sözünü dinleyeceği tek Müslüman lider sizsiniz. Bu bakımdan ona görüşlerinizi aktarın' diyorlar. Bu çerçevede bir görüşme yapıldı" ifadelerini kullandı. Fidan ayrıca Erdoğan’ın ABD ziyareti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.





KALICI BARIŞ İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Fidan, Gazze için Türkiye’nin iki önceliğinin insani yardımların ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması olduğunu belirtirken, bu amaçla Arap ülkeleriyle İİT ve Arap Birliği kapsamında çalışıldığını aktardı. Suriye yönetiminin Avrupa ülkeleriyle yakınlaşması hakkında, Şam’ın istikrar ve barış için çalıştığını belirten Fidan, yaptırımların kalkmasının bu süreçte önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bu bakımdan da Avrupa ülkeleriyle yakın bir ilişki kurması doğal” dedi. Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelere ilişkin "Taviz vermemiz söz konusu değil” diyen Fidan, Türki Cumhuriyetlerin Kıbrıs Rum Yönetimini tanımasına ilişkin de şöyle konuştu: “Tepkimizi iletiyoruz, tavrımızı ortaya koyuyoruz, bize mahcubiyetlerini iletenler oldu. Kıbrıslı Türkler Türk dünyasının bir parçasıdır.”





Pakistan'la telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü. Fidan'ın Mevkidaşı Dar ile yaptığı görüşmesinde, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı. Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de telefonda Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimle ilgili görüştü.



