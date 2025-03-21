Bölgesel kırılma riski var

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İsrail Filistin’de yüz binlerce insanı katlederek mevzi bir başarı elde ediyor gözükebilir ama başka türden risklerin kapısı açılıyor. Daha farklı bölgesel kırılmalar, çatışmalar riski ortaya çıkıyor” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin’de yaşananların kırılma noktası olduğunu belirterek, İsrail’i başka türden risklerin kapısını açmakla suçladı. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftarda buluşan Bakan Fidan, dış politikaya yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bölgesel meselelere özel yer ayıran Fidan, şunları söyledi:
ŞAM BİZİMLE AYNI PERSPEKTİFTE
“Suriye ziyaretimizde öne çıkardığımız en önemli başlık, YPG meselesiydi. Yeni yönetimin SDG ile yaptığı anlaşma bağlamında örgütün niyetleri, kabiliyetleri, enerji kaynaklarının kontrolü gibi konularda bizim bakış açımızı net şekilde aktardık. Terörle mücadelede senelere dayanan tecrübemiz ve PKK’ya dair bilgilerimiz çerçevesinde endişe konusu olabilecek hususların altını çizdik. Suriye yönetiminin de bizimle aynı niyet ve perspektifi paylaştığını gördük."
MERKEZİ HÜKÜMETİN KONTROLÜNE GİRSİNLER
"Mevcut yapısı itibariyle YPG, PKK'nın bir mütemmim cüzü. Örgütün anlaşma çerçevesinde nasıl adım atacağı ve takviminin nasıl olacağı gibi konuları Şam’da ele aldık. Örgütün askeri kabiliyetlerinin yok edilmesinin bizim için önemli bir husus olduğunun altını çizdik. Bunun sağlanması için tabii ki bazı hususlar ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi emir komuta meselesi. Mevcut unsurların kendini feshetmesi, merkezi hükümetin kontrolüne girmesi çok önemli bir şart. Ayrıca, silah, füze üretimi, hava savunma sistemi gibi kritik yeteneklere sahip olmaları asla kabul edilemez. Bir diğer konu da YPG’ye dışarıdan gelip katılanlar. Bunlara asla yer yok. Var olan unsurlar çözülsünler, silah bırakıp kendilerini lağvetsinler ve merkezi hükümetin tam kontrolü altına girsinler bu bir zorunluluk. Merkezi hükümet, emir komutayı alabilecek yeterlilik sahibi olmalı."
ABD’NİN KALMASI TRUMP’IN ÖNCELİĞİ DEĞİL
"Amerikan askerlerinin Suriye’deki varlığının devam etmesinin, ABD Başkanı’nın öncelikleri arasında olmadığını görüyoruz. PKK, Suriye’deki varlığını DEAŞ cezaevleri üzerinden meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu konuyla ilgili önlemler alıyoruz. ABD askerlerinin varlığının devamı konusunda Başkan Trump’ın ikna olması gerekiyor. Amerika ordusunu çekerse, bu onlar için daha az maliyetli olacaktır."
DEAŞ’A KARŞI BİLGİ PAYLAŞIMI
"Ürdün’de beş ülke bir araya geldik. Ortak operasyon ve istihbarat amaçlı bir merkez kurulacak. Bunun için teknik ekipler çalışıyorlar. Bizim çalışmamız bitmek üzere. Sonrasında diğer ülke heyetleri ile bir araya gelerek ortak bir mekanizma kuracağız. Her ülke elindeki istihbarat bilgilerini paylaşarak, DEAŞ’tan kaynaklanan tehditleri bertaraf etme konusunda ortak hareket edecek."
İSRAİL’İN SİLAHSIZ BÖLGE İLAN ETME ARAYIŞI VAR
"İsrail yaklaşık elli yıldan beri Suriye’nin güneyini işgal altında tutuyor. Günümüzde de bunu genişletmeye çalışıyor. Ezidiler, Dürzileri gündeme getirerek, çeşitli bahaneler öne sürerek silahsız bir bölge ilan etme arayışı var. İsrail'in Suriye'deki topraklardan önümüzdeki dönemde nasıl çıkartılacağı meselesi, Suriye hükümetinin üzerinde durup, uluslararası toplumla beraber yönetmesi gereken bir konu."
BÜYÜK KIRILMALARI GETİRECEK
"Gazze’de son yaşananlarla ilgili Mısır’ın başkenti Kahire’de pazar günü bir toplantımız olacak. İİT-AL Gazze Temas Grubu olarak bir araya geliyoruz. Bu toplantıda İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında kabul edilen Gazze planının hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları ele alacağız. Soykırımı durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Ben Filistin meselesinin daha büyük kırılmaları beraberinde getireceğini düşünüyorum. Orada mevzi bir başarı elde ediyor gözükebilirler, yüz binlerce insanı katlederek, ama başka türden risklerin kapısı çok ciddi açılıyor. Yani daha farklı bölgesel kırılmalar, çatışmalar riski de ortaya çıkıyor."
TRUMP’IN YAKLAŞIMI POZİTİF
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-Trump görüşmesine dair bilgi veren Bakan Fidan, “Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki beklentileri ile savunma sanayii iş birliğindeki kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı. Ukrayna’daki barışın önemini bir kez daha tekrar etti. Trump’ın yaklaşımı da oldukça pozitif oldu. Cumhurbaşkanımız ile beraber, iki ülke arasındaki sorunları çözmek istiyor. Biz de muhataplarımız ile bunun için çalışıyoruz. Biden yönetimi ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin kapsamlı görüşmeler yaptık. Yeni yönetim ile de bu konuları detaylı bir şekilde ele alacağız. Tabi burada konuşulması gereken teknik konular var. Bu yaptırımların kaldırılması hususunda Amerikalıların bir istisna yapma yetkisi var mı? Bu konuları ayrıntılı bir şekilde görüşeceğiz” dedi.
KIBRIS'TA ADALETSİZLİK GİDERİLMELİ
- Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Fidan, "Bu gayri resmi toplantı teklifini, yapıcı tutumumuzu göstermek adına Cumhurbaşkanımız kabul etti. Biliyorsunuz, Genel Sekreter, bir yıl önce bir özel şahsi temsilci atadı. Kolombiya eski Dışişleri Bakanı geldi baktı, altı ay süreyle bütün taraflarla konuştu ve bir rapor hazırladı. Bu rapor da kayda geçti, dedi ki ‘İki taraf arasında ortak zemin yok’. Şimdi bu ne demek? Bizim yıllardır savunduğumuz bir konu var. Ada’da iki toplumun kendi başına, kendi kurumlarıyla ayrı ayrı yaşıyor olması gibi bir gerçeklik var. Bunlardan birinin devlet olarak tanınıp her türlü imkana erişmesi, diğerinin tanınmaması Ada’daki adaletsizliğin temel sebebidir. Adaletsizliğin mutlaka giderilmesi lazım” ifadelerini kullandı.
GAZZE MESAİSİ SÜRÜYOR
- Öte yandan Bakan Fidan’ın diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son durum ele alındı.