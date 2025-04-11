Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor: Ekipler tuzlama ve küreme çalışmasıyla olası kazaları engelliyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı nedeniyle bölgeden geçen sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.Güzergahın Bolu kesiminde yer alan Elmalık, Abant kavşağı kesimleri ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi, tünel ve viyadükler kesimlerinde de yağış görülüyor. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.