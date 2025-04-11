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Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor: Ekipler tuzlama ve küreme çalışmasıyla olası kazaları engelliyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor: Ekipler tuzlama ve küreme çalışmasıyla olası kazaları engelliyor

09:3711/04/2025, Cuma
AA
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Bolu'da hem kent merkezinde hem de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Bolu'da hem kent merkezinde hem de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışının sürmesi nedeniyle karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı nedeniyle bölgeden geçen sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.Güzergahın Bolu kesiminde yer alan Elmalık, Abant kavşağı kesimleri ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi, tünel ve viyadükler kesimlerinde de yağış görülüyor. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Küreme ve tuzlama çalışmaları.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor. Öte yandan Bolu kent merkezi ile yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor.


Bolu'da bugün hava sıcaklığının en düşük eksi 7 en yüksek eksi 2 olması bekleniyor.



#Bolu Dağı
#Düzce
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