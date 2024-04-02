|
Gündem

Bolu'da ilçe belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti

Güç Birliği Partisinin (GBP) Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği Mustafa Doğramacı, 3 oyla Cumhuriyet tarihine, "seçimde en az oy alan partinin adayı" olarak geçti.

17:51 - 2/04/2024 Salı
AA
Güç Birliği Partisi, üç oyla Cumhuriyet tarihine geçti.
Güç Birliği Partisi, üç oyla Cumhuriyet tarihine geçti.

GBP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tek adayını Mudurnu ilçesinden gösterdi. Aday olarak belirlenen evli ve 4 çocuk babası 48 yaşındaki Doğramacı, pazar günü gerçekleştirilen seçimde 3 oy aldı.

Türkiye tarihinde "en az oy alan partinin adayı" olan Doğramacı, kendisi ve ailesinin ikametinin Bolu kent merkezinde bulunması nedeniyle adaylığını koyduğu ilçede oy kullanamadı.

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir kafede çalışan Doğramacı, partilerinin 2020'de kurulduğunu anlattı.

Doğramacı, bu süreçte alınan seçim yeterliliğinin korunabilmesi için parti yönetiminin ortak kararı doğrultusunda adaylığının açıklandığını belirterek, "Vatandaşa açıklamadık. Sadece Atatürkçü düşünce ile Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hizmet edecek kardeşlerimize yardımcı olmak açısından bu şekilde hizmet ettik. Umarım faydalı olmuştur." diye konuştu.

"Diğer partili arkadaşlarımız gibi çalışma olmadı"

Hiçbir seçim çalışması yapmadığına değinen Doğramacı, "Diğer partili arkadaşlarımız gibi çalışma olmadı. Adaylığımızı açıklayıp, broşür, katalog gibi çalışma ya da kapı kapı dolaşma yapmadık. Olmadığı için sadece seçim pusulasındaki amblemimizi görerek bu şekilde oy atanlar oldu." şeklinde konuştu.

Doğramacı, 3 oyun sevenlerinden geldiğini dile getirerek, "Bu 3 oyun, ileride 3 bin hatta milyonlara yansıyacağını bekliyor ve biliyoruz. Adaylığımızı gerçekten açıklamış olsaydık 3 oy değil, 3 bin oy olacağından adım gibi eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Parti olarak sadece Mudurnu ilçesinde seçime girdiklerine işaret eden
Doğramacı, "Çünkü 81 ilde hiçbir aday açıklanmadı, sadece formalite icabı, seçim yeterliliğini koruyabilmemiz için tek Mudurnu Belediye Başkanlığı için açıklama yapıldı." dedi.

Doğramacı, ailecek Bolu'da ikamet ettiklerini anlatarak, "Oy verenler aile tarafımdan değil. Bolu'da ikamet ediyorum. Partinin ilçe başkanlığını yürütüyordum ama Bolu'da ikamet ediyorum. Biz de karara saygı duyduk ve çıktık. 3 oy almak vatandaş tarafından komik gibi görülüyor ama bizimkisi oy almak değil, seçim yeterliliğini koruyup diğer arkadaşlarımıza yardımcı olmak." ifadesini kullandı.


#Bolu
#Güç Birliği Partisi
#Mudurnu
#Türkiye
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
11 mahallenin 5’inde muhtar değişti: Bayrampaşa’da hangi mahallede muhtarlığı kim kazandı