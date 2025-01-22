Bolu'daki faciada vefat edenlerin cenazeleri piliç tırına konulmuştu: Beypiliç'ten açıklama geldi

Bolu'da yer alan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi vefat etti. Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nün yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini bir tavuk firmasına ait tırın dorsesinde taşıdığı ortaya çıkmıştı. Beypiliç'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir. Araçlarımızın üstü kapatılmadan önce çekilmiş fotoğrafların servis edilmesi sadece yardım amacı ile orada bulunan kurumumuzu derinden üzmüştür" denildi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.
Yangının ardından Türkiye genelinde bir günlük milli yas ilan edildi.
Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nün yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini bir tavuk firmasına ait tırın dorsesinde taşıdığı ortaya çıkmıştı.
Müdürlük, morgların yetmeyeceğini düşünerek aracı yönlendirdiğini açıklamıştı.
Beypiliç'ten açıklama: Araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir
Yaşananlarla gündeme gelen Beypiliç'ten konuya ilişkin açıklama yapıldı.