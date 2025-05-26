Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3. Sayfa
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

09:2826/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Barış T., 25 yaşındaydı.
Barış T., 25 yaşındaydı.

Antalya'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Konuşmak için boş bir araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldüren baba kısa süre sonra aynı sokak üzerinde bulunan ikametinde yakalandı.

Bir süredir oğlu ile aralarında sorun olan Ali T. (60) konuşmak için oğlu Barış T.'yi (25) evine yakın bir noktada bulunan boş araziye çağırdı. Burada konuşmaya başlayan baba-oğulun arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali T. yanında bulunan bıçakla oğlunu defalarca bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı.


OĞLUNU DEFALARCA BIÇAKLADI

Boş araziden gelen kavga seslerini kontrol eden yakın noktadaki bir parkta bulunan vatandaşlar Barış T.'yi yerde kanlar içerisinde buldu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde talihsiz gencin vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Babası tarafından öldürülen Barış T.'nin cansız bedeni savcılık, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




BABA KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan çok sayıda bıçak darbesi ile oğlunun hayatına son verdikten sonra olay yerinden ayrılan Ali T. aynı sokak üzerindeki ikametinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ali T. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.




#bıçaklama
#antalya
#kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ: 2. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta?