Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadın toprağa verildi: Annesinin feryadı yürek dağladı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda 11 Ekim’de meydana gelen olayda 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Ö. (52), yanında taşıdığı satırla Arslan’a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Ağır yaralanan Arslan, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

AA Eskişehir'de 1,5 ay önce eski eşi tarafından satırla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuğba Arslan'ın cenazesi defnedildi.

Tuğba Arslan’ın cenazesi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Sami Ramazanoğlu Camii’ne getirildi. Burada kızının tabutuna sarılan annenin feryadı cenazeye gelenleri kahretti. Acılı anne tabut başında, “Benim kimsem kalmadı. Ne istedin kızımdan. Gitti Tuğbam. Bir hayvan bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi. Her şeyini bıraktı. Azrail gibi. Satırlı katil paramparça etmiş. Hayvan dahi öyle doğranmaz” diye feryat etti.

Tabutu kadınlar taşıdı

Sami Ramazanoğlu Camii’nde cenaze namazını kıldıran İmam Necmi Dünya cemaate seslenerek, “Rabbimizden isteğimiz, temennimiz bunun son olması. Bir daha Ayşelerin, Tuğbaların akıbetleri böyle olmasın” ifadelerini kullandı. Kılınan cenaze namazının ardından tabut kadınların omzunda cenaze aracına taşındı. Arslan’ın cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.

AA Eskişehir'de 1,5 ay önce eski eşi tarafından satırla yaralanan Ayşe Tuğba Arslan hayatını kaybetti.

Kadınlardan açıklama

Ayşe Tuğba’nın hayatını kaybetmesinin ardından olayın gerçekleştiği yerde giden kadınlar cenaze namazından önce bir açıklama yaptı. Burada slogan atan kadınlar, "kadın cinayetleri politiktir" ve "şiddete sessiz kalmayacağız" diyerek cinayete karşı tepki gösterdi.

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AA Eskişehir'de 1,5 ay önce eski eşi tarafından satırla yaralanan Ayşe Tuğba Arslan hayatını kaybetti.

AA Eskişehir'de 1,5 ay önce eski eşi tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuğba Arslan'ın cenazesini kadınlar taşıdı.