Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de

24 Kasım, Türkiye’nin birçok bölgesindeki öğrencileri için fedakarlık yapan öğretmenlerimizin günü. Yaptığı fedakarlıklar, sabrı ve azmiyle öğrencilerinin geleceğine ışık tutan öğretmenlerden birisi de Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gökhan Elma. Gökhan öğretmen yüzde 90 görme engeline rağmen çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini yapmanın gururunu yaşıyor. Elma, “Engelim bana hiçbir zaman engel olmadı. Beni hiç öteki öğretmenlerden ayrı görmediler. Kendimi okulda hiç yabancı hissetmedim. Orası benim evim gibi oldu” ifadelerini kullandı.

Lise yıllarında edebiyata olan ilgisi nedeniyle öğretmen olmaya karar veren 26 yaşındaki Elma, “Birilerine bir şeyler öğretmek ve onlardan bir şeyler öğrenmek benim için bir hayaldi. Öğretmenlik yaparken biz sadece öğretmiyoruz, her birinden bir şeyler öğreniyoruz. Öğretmenlik para ve iş olarak görülecek bir iş değil bir yaşam tarzı. Engelim hiçbir zaman engel olmadı bana. Çünkü insan engellerle başa çıkmayı öğrenince çok yol kat edebiliyor.” diye konuştu. Öğretmen olarak atandığını öğrendiği anki duyduğu sevinci anlatan Gökhan öğretmen, şunları söyledi: “Kendi ayaklarım üzerinde durabilecek olmak ve ülkeme faydalı bireyler yetiştirecek olmak beni çok mutlu etti. Engelliler 'Çalışıp başardım' demek için çabalamayı hiç bırakmasınlar.”