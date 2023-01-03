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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı: Sisli hava kaç gün sürecek?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, gün içerisinde yoğun sis ve pus görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Ocak hava durumu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün (3 Ocak) hava nasıl olacak, yağmur var mı? Sisli hava kaç gün sürecek?
D-100 Karayolu’nda yoğun şekilde görülen sis, görüş mesafesini düşürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

SİS HADİSESİ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SİSLİ HAVA NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yoğun sisin İstanbul ve Trakya'da 6 Ocak Cuma gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

ANKARA 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 6°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

TRABZON 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 12°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul'da sis nedeniyle çok sayıda vapur seferi yapılamıyor
GÜNDEM
İstanbul'da sis nedeniyle çok sayıda vapur seferi yapılamıyor

İstanbul’da sis esareti: Seferler iptal edildi araçlar ilerlemekte güçlük çekti
FOTOĞRAF 19
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İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.
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Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
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Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ver Çubuklu-Sarıyer (Arabalı) seferlerimiz yapılamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
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İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.
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Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü.
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İstanbul Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre sisten kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle; Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy,Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring), Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,Küçüksu-İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye.
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İstanbul’da sis esareti: Seferler iptal edildi araçlar ilerlemekte güçlük çekti
İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, çok sayıda vapur seferinin de yapılamadığı belirtildi.


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Sisli hava kaç gün sürecek?

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