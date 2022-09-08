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Bursa'dan öğrencilere müjde: Su faturalarına %50 indirim geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Öğrenci belgeleriniz ile BUSKİ’ye müracaat edebilir, su faturalarında %50 indirimden faydalanabilirsiniz." müjdesini verdi. Aktaş," Her öğrenci bizim için çok özel." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursadan öğrencilere müjde: Su faturalarına %50 indirim geliyor
Alinur Aktaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden öğrencilere müjde dolu bir paylaşımda bulundu. Aktaş, yapmış olduğu paylaşımda,

"Bursa’mızda öğrenci evinde kalacak genç kardeşlerime ufak bir not: Öğrenci belgeleriniz ile BUSKİ’ye müracaat edebilir, su faturalarında %50 indirimden faydalanabilirsiniz. Bursa’da hayat öğrencilere güzel, her öğrenci bizim için çok özel." dedi.

Bursa’mızda öğrenci evinde kalacak genç kardeşlerime ufak bir not: Öğrenci belgeleriniz ile BUSKİ’ye müracaat edebilir, su faturalarında %50 indirimden faydalanabilirsiniz. Bursa’da hayat öğrencilere güzel, her öğrenci bizim için çok özel.😊 pic.twitter.com/jxu7Mv7Tvr

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