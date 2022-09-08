Bursa'dan öğrencilere müjde: Su faturalarına %50 indirim geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden öğrencilere müjde dolu bir paylaşımda bulundu. Aktaş, yapmış olduğu paylaşımda,

"Bursa’mızda öğrenci evinde kalacak genç kardeşlerime ufak bir not: Öğrenci belgeleriniz ile BUSKİ’ye müracaat edebilir, su faturalarında %50 indirimden faydalanabilirsiniz. Bursa’da hayat öğrencilere güzel, her öğrenci bizim için çok özel." dedi.

Bursa’mızda öğrenci evinde kalacak genç kardeşlerime ufak bir not: Öğrenci belgeleriniz ile BUSKİ’ye müracaat edebilir, su faturalarında %50 indirimden faydalanabilirsiniz. Bursa’da hayat öğrencilere güzel, her öğrenci bizim için çok özel.😊 pic.twitter.com/jxu7Mv7Tvr