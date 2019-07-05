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POLİTİKA

Bütün vekilleri dinleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 ilden 60 milletvekili ile kahvaltıda buluştu. Erdoğan, vekillerden hem seçimlerle ilgili görüşlerini aldı hem de yeni hükümet sisteminin artı ve eksilerini sordu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye’de biraraya geldi. Toplantı, 5 saat 10 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye’de biraraya geldi. Toplantı, 5 saat 10 dakika sürdü.

Japonya'daki G-20 Zirvesi ve Çin gezisinin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda biraraya geldi. AK Parti Genel Merkezi’ndeki istişare toplantısına 22 ilden 60 milletvekili katıldı.

Basına kapalı kahvaltıya, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum ve Edirne milletvekilleri katıldı. Toplantıda, geride kalan kış dönemi çalışmaları başta olmak üzere, milletvekilleri illerindeki durum hakkında ve yerel seçim sürecinde bugüne kadar olan döneme ilişkin bilgi verdi.

PARLAMENTO GÜÇLENECEK

Genel siyaset, iç ve dış politikaya ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Erdoğan’ın vekillere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yaşanan eksikliklerin giderileceği ve parlamentonun daha da güçlendirileceği bilgisini verdiği öğrenildi.

Toplantıda milletvekillerinden bakan yardımcısı olabilir mi görüşünün dile getirildiği belirtildi. 'Tek adam' söylemlerinin gündeme geldiği toplantıda, Erdoğan’ın “Onları kendilerine sormak lazım” dediği öğrenildi.

GEREKLİ GÖRÜŞLER ALINDI

Milletvekilleri, 31 Mart sürecinde belediye başkan adaylarının belirlenmesi döneminde fikirlerinin alınmadığı yönündeki görüşlerine Erdoğan’ın “Mehmet Özhaseki bana bütün görüş ve değerlendirmeleri iletti, gerekli görüşler alındı” dediği belirtildi.

G-20 VE ÇİN TEMASLARI

G-20 Zirvesi ve Çin ziyaretleri hakkında da vekillerini bilgilendiren Erdoğan, özellikle Suriye’de Türkiye’nin oluşturulmasını önerdiği güvenli bölge konusunda liderlerle yaptığı zirvenin detaylarını paylaştı ve görüşmelerinin beklenenden daha iyi geçtiğini söylediği kaydedildi.

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YENİ YOL HARİTASI

Erdoğan’ın, milletvekilleriyle bir araya gelmeye devam edeceği ve 6 grup halinde tüm milletvekillerinin değerlendirmelerini dinleyeceği belirtildi. Elde edilecek sonuç ve analizlere göre yeniden bir yol haritası çıkarılması bekleniyor.

  • Revizyon değil değerlendirme
  • Naci Bostancı
  • AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, toplantı öncesi parti genel merkezi önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. AK Parti yöneticilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin 'sistem revize edilecek' açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ve abartıldığını söyleyen Bostancı, "Sisteme ilişkin 'revizyon' kelimesi biraz yanlış kullanılıyor. Kastedilen, değerlendirmedir. Yoksa sisteme ilişkin değerlendirmelerin verileri görülmeden afakî birtakım sonuçları şimdiden söylemenin manası şu; bu sadece bir değerlendirme, sistemin 1 yıllık uygulamasına ilişkin bir değerlendirme. Bu değerlendirmeyi 2'nci yılda yapar, bunu 3 yılda yapar, her yıl yapabilir, 4 yılda bir yapabilir. Dolayısıyla mesele uygulamanın değerlendirmesidir" diye konuştu.

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