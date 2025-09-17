C31K çetesinden 10 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Telegram’ ve ‘Discord’ isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C31K isimli platform üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 10 kişi tutuklandı. Diğer 2 çocuk hakkında ev hapsi, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmedildi.





ÇOCUKLARA VE HAYVANLARA İŞKENCE

C31K ve C7K gibi gruplar, yalnızca çocuklara yönelik istismar içerikleri paylaşmakla kalmıyor. Aynı zamanda hayvanlara işkence görüntülerini kaydedip birbirleriyle paylaşıyor. Milli ve manevi değerlere hakaret eden şüpheliler, daha önce Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit etmişti. Kur'an-ı Kerim yakma cüretinde bulunan grup üyeleri, terörle mücadelede şehit olan askerlerşn ailelerinin fotoğraflarını yayınlayarak küfür edip, tehditler savuruyor. Minguzzi cinayetinin faillerinin propagandasını yapmaktan geri durmayan suç makinesi şahıslar, "T.C. bizi bulamıyor" diyerek devlete de meydan okuyordu.





ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Adli kaynaklardan elde edinilen bilgilere göre bu tür gruplar, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden hızla yayılıyor, çocukları hem mağdur hem de fail konumuna sürükleyebiliyor. Türkiye’de ilk kez bu kadar kapsamlı bir operasyonla hedef alınan grubun, uluslararası iş birliğiyle izlenmeye devam edildiği belirtildi.



