Elebaşından eğitim talebi

Elektronik imzaları kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çetenin yargılanması sürüyor. Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde sahte e-imza davasının 3'üncü duruşma görüldü. 134 sanığın yargılandığı dosya kapsamındaki duruşmada tutuklu sanıkların tamamı Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ile tutuksuz sanık Taner Akkılıç ve avukatlar hazır bulundu.

SANIKLAR TAHLİYE İSTEDİ

Duruşmada savunma yapan elebaşı Ziya Kadiroğlu, savcının talebi üzerine, bu zamana kadar samimi beyanlarda bulunduğunu ifade etti. Kadiroğlu, “Delillerin bulunmasında yardımcı oldum. Karartılacak bir delil yoktur. Düzce Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim, ders kaydı yaptırmam gerekiyor. Tutuklu kalmam nedeniyle okuldan atılabilirim. Gerekirse adli kontrol tedbiriyle eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

DURUŞMA 10 EKİM’DE

Cumhuriyet savcısı, çetenin lideri Kadiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcı beyanı ve sanık savunmaları sonrası kararı açıklayan mahkeme başkanı, tutuksuz 7 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.







