Külçe külçe altınlar, tomar tomar dövizler: Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletildi.

Operasyon kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni H.C.G, savcılıktaki ek ifadesinde, rüşvet paralarının bir kısmını Kara'nın talimatıyla belediye başkanının yakın arkadaşı olduğu belirtilen A.D.K'ye teslim ettiğini söyledi.

A.D.K. de savcılık huzurunda verdiği ifadede, H.C.G'den teslim aldığı paraları, Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulundu.