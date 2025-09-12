Yeni Şafak
Külçe külçe altınlar, tomar tomar dövizler: Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu

13:4112/09/2025, Cuma
AA
Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda zirai depoya saklanmış altın ve döviz ele geçirildi
Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda, zirai depoya gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya ait olduğu şüphelilerce beyan edilen 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar, bir zirai depoda bulundu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletildi.


Operasyon kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni H.C.G, savcılıktaki ek ifadesinde, rüşvet paralarının bir kısmını Kara'nın talimatıyla belediye başkanının yakın arkadaşı olduğu belirtilen A.D.K'ye teslim ettiğini söyledi.


Gündem
12 Eylül, Cuma

A.D.K. de savcılık huzurunda verdiği ifadede, H.C.G'den teslim aldığı paraları, Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.


Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulundu.



