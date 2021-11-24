Çanakkale Boğazı kapatıldı: Tam 14 saat sürecek



Çanakkale Boğazı, uzunlukları 300 metrenin üzerinde olan 3 konteyner gemisi ile 1 LNG tankerinin geçişleri için güvenlik nedeniyle kuzeyden güneye saat 04.20’de, 14 saat süreyle tek yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı, gün içerisinde geçişi planlanan konteyner gemileri ve LNG tankeri için kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Römorkörler yakından eşlik etti





İlk olarak Mısır’ın Port Said Limanı’ndan Tekirdağ’daki Asya Port Limanı’na giden ve dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan 399 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki ’MSC Samar’, Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Saat 10.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan dev gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-14 römorkörleri yakından eşlik etti.

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