Gündem Çanakkale Boğazı kapatıldı Tam 14 saat sürecek
ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı kapatıldı: Tam 14 saat sürecek

Çanakkale Boğazı, 3 konteyner gemisi ile 1 LNG tankerinin geçişleri nedeniyle kuzey güney yönünde saat 04.20’de, 14 saat süreyle tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Çanakkale Boğazı kapatıldı: Tam 14 saat sürecek
Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı.


Çanakkale Boğazı, uzunlukları 300 metrenin üzerinde olan 3 konteyner gemisi ile 1 LNG tankerinin geçişleri için güvenlik nedeniyle kuzeyden güneye saat 04.20’de, 14 saat süreyle tek yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı, gün içerisinde geçişi planlanan konteyner gemileri ve LNG tankeri için kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Römorkörler yakından eşlik etti


İlk olarak Mısır’ın Port Said Limanı’ndan Tekirdağ’daki Asya Port Limanı’na giden ve dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan 399 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki ’MSC Samar’, Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Saat 10.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan dev gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-14 römorkörleri yakından eşlik etti.

GÜNDEM
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü: Dev geminin parçası 3 saate geçti
  • Boğazın, LNG ve diğer 2 konteyner gemisinin geçişinin ardından saat 18.30’da yeniden gemi trafiğine açılması bekleniyor.

Dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti: Boyu tam 173 metre
OYNAT 00:59
Dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti: Boyu tam 173 metre
Hollanda bayraklı 'Bigroll Beaufort' isimli konteyner yükleme vinci taşıyan gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.