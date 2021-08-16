Gündem İstanbul Boğazında dikkat çeken görüntü Dev geminin parçası 3 saate geçti
İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü: Dev geminin parçası 3 saate geçti

Kruvaziyer gemisi olarak inşa edilecek olan yolcu gemisinin dev parçası İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi parçasının geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Haber Merkezi DHA

Yolcu gemisi olarak inşa edilecek olan kruvaziyer gemisinin bölümü Romanya'da tamamlandı.

DHA

Dev parça sabah saat 07.00 sıralarından İtalyan bayraklı 'Carlo Martello' adlı römorkör ile çekilerek Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

DHA

Gemi parçasının boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma 2 römorkörü de eşlik etti.

DHA

Geçişini 3 saatte tamamladı

Yolcu gemisinin parçası yaklaşık 3 saatte Boğaz geçişini tamamladı. Römorkör eşliğinde çekilen geminin bölümü İtalya'nın Porto Marghera Limanı'nda bulunan diğer parçaları ile birleştirilmesi götürülüyor.

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