Gündem Çanakkale Destanı 106 yaşında
ÇANAKKALE

​Çanakkale Destanı 106 yaşında

Çanakkale Destanı 106 yaşında

Türkiye’nin adeta yeniden diriliş destanı olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, törenlerle kutlandı. Çanakkale’deki törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Şentop, “Bütünlüğümüze göz diken her düşmanın akıbeti, Çanakkale’deki gibi hezimet olacaktır” dedi. Türk Yıldızları da Çanakkale semalarında nefes kesen bir gösteri gerçekleştirdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Çanakkale Şehitler Abidesi’nde düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Mustafa Şentop

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DÜŞMANIN AKIBETİ HEZİMET OLACAK

  • Şehitlerinin emanetlerinin bugün, çok daha güçlü ve güvenilir evlatlarının ellerinde olduğunu söyleyen Şentop, şöyle devam etti: “Yükselttikleri ay yıldızlı al bayrak, yurdumuzun üzerinde ebediyen dalgalanacak ve onun kutlu gölgesi altında toplanan milletimizin, ülkesi ve devletiyle bölünmez bütünlüğüne göz diken her düşmanın akıbeti, Çanakkale’deki gibi hezimet olacaktır. Türkiye ile barışçı ve dostane ilişki kuran her devlet ve toplum bundan sadece yarar sağlamış ve dünya barışına da katkıda bulunmuş olacaktır. Türkiye bugün 84 milyonluk dinamik nüfusu, modern devlet teşkilatı, gelişmiş ekonomisi ve kahramanlığı dillere destan muzaffer ordusuyla dünyanın en güçlü devletleri arasındadır.”

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SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

Çanakkale’deki törenlerinin yanısıra Türkiye’nin dört bir yanında da törenler düzenlendi. Diyarbakır’da, Ulu Cami’de sabah namazı sonrasında şehitler için dualar edildi. Daha sonra Türk bayrağı açan vatandaşlar Ulu Cami’den 27 şehit sahabe türbesinin bulunduğu Hazreti Süleyman Camisi’ne kadar yürüdü. İzmir’deki törenlere kentte eğitim gören yabancı öğrenciler de katıldı. Pakistanlı yüksek lisans öğrencisi Shehneela Jamil, “Bu, sadece sizin tarihiniz değil bizim de tarihimiz. Şehitler sadece sizin şehitleriniz değil, bizim de şehitlerimiz” dedi. Tören, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin deniz karakol uçakları ve helikopterler eşliğinde Çanakkale Boğazı’ndan geçişi ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterisiyle sona erdi.

DUALAR EDİLDİ

  • Kocaeli’de asker kıyafeti giyen tiyatro oyuncuları, “Dur Yolcu” diyerek durdurdukları tramvayda vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Konya’dan Antalya’ya, Muğla’dan Şırnak’a, Gaziantep’ten Rize’ye, Erzurum’dan Edirne’ye, Kars’tan Tunceli’ye, Hakkari’den Adana’ya, Bolu’dan Bursa’ya kadar yurdun her şehrinde düzenlenen anma programlarında şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.

Asım’ın nesli Çanakkale’de destan yazdı
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Asım’ın nesli Çanakkale’de destan yazdı

Gurur duyuyorum

Çanakkale Savaşları’nda gösterdiği kahramanlıkla efsaneleşen Seyit Onbaşı’nın torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, dedesinin ismini büyük bir onurla taşıdığını söyledi. Manisa Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Seyit Çabuk, dedesinden esinlenerek asker olmaya karar verdiğini dile getirdi. “Dedemin adını taşıdığım için gurur duyuyorum” diyen Çabuk, sık sık Çanakkale Savaşları’nın yapıldığı yerleri ziyaret ettiğini de ifade etti. Çanakkale cephesinde Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görev yaptığı sırada 200 kilodan ağır top mermisini sırtlayıp, top kundağına yerleştirerek Birleşik Krallık’a ait Ocean Zırhlısı’nı batmasını sağlayan Seyit Onbaşı, kahramanlık destanlarıyla dolu savaşın sembol isimlerden.

Burada ne işin var?

  • İstanbul’da da Edirnekapı Şehitliği’nde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit kabirlerine karanfil bıraktığı sırada, gazi yakını olduğunu belirten Mustafa İlker Yılmaz, “Burası Pervin Buldan ile beraber çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan” diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu “Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben, merak etme” dedi. Yılmaz “Pervin Buldan’la iş birliği yapanların burada ne işi var? Senin burada ne işin var?” diye konuştu.

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