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ÇANKIRI

Çankırı'da KKKA alarmı: 'Çok fazla vaka var' diyen vali bir gencin hayatını kaybettiğini duyurdu

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle bir gencin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Ayaz, "Bu yıl önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Çankırıda KKKA alarmı: Çok fazla vaka var diyen vali bir gencin hayatını kaybettiğini duyurdu
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Vali Ayaz, Kurşunlu ilçesi muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan KKKA hastalığının kentte çok sayıda vaka ile yeniden ortaya çıktığını belirtti.

  • İl genelinde 9 kişinin KKKA hastalığı nedeniyle hastanelerde tedavi altında bulunduğunu aktaran Ayaz, "Bu hastalıkla ilgili vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Kene vakasıyla karşılaşıldığında vatandaşlarımızın keneyi çıkarmakla uğraşmayıp derhal sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu yıl önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir gencimizi de bu hastalıktan kaybettik. Bu hastalıkta zamanında müdahale ile tedavi mümkün." ifadesini kullandı.

"AŞI YAPTIRILMALI"

Ayaz, Kovid-19'un da bir süredir gündemlerinde bulunmadığına dikkati çekerek "Yine de belirti gösteren vatandaşlarımız varsa mutlaka sağlık kurumlarına başvursunlar. Aşı olmayan vatandaşlarımız da aşılarını gecikmeden yaptırmalı." dedi.

Hepsi Türkiye'de ortaya çıktı: İnsanlara ve hayvanlara hastalık taşıyorlar
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Keskin, Türkiye'de 2002'den itibaren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının tanısının konulması, ardından hastalığın yaygınlaşması üzerine bu alanda çalışmaların başladığını söyledi.
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Kendisinin de yaklaşık 15 yıldır keneler ve taşıdıkları hastalıklar üzerine çalışma yaptığını anlatan Keskin, \"Ülkemizde en sık görülen kene kökenli hastalık KKKA ama keneler, KKKA dışında 200 kadar farklı hastalık ajanını taşımaktadır. Keneler, bunların insanlara ve hayvanlara bulaştırılmasında rol oynarlar.\" dedi.
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Son yıllarda yaban hayvanlarının taşıdığı kene türleri üzerine çalışma yaptıklarını dile getiren Keskin şöyle konuştu:<br><br>\"Özellikle kuşlar ve küçük memeliler üzerindeki keneleri sistematik açıdan araştırıyoruz. Hangi türler var, bunları belirliyoruz. Ülkemizde 2012 yılında yapılan çalışmaya göre 48 kene türü vardı ancak son yıllarda gerek biz gerekse başka üniversitelerdeki hocalarımızın katkılarıyla bu sayı 55'e çıktı. Özellikle yaban hayvanların incelenmesiyle gerçekleşti bu tespitler. Şu anda lisansüstü öğrencilerimizle göçmen kuşların getirdiği keneler ve bu kenelerde bulunması muhtemel hastalık ajanlarının varlıklarını, yaygınlıklarını araştırıyoruz. Aynı şekilde ülkemizde yayılış gösteren fareler gibi küçük memeliler üzerindeki keneleri topluyoruz ve taşıdıkları hastalık ajanlarını araştırıyoruz.\"
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Keskin, kenelerin popülasyonunda yaşanan artışın birçok nedeni olabileceğine dikkati çekerek her kene türünün ayrı biyolojik ve ekolojik özellikleri bulunduğuna işaret etti.
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Örneğin, KKKA hastalığının insanlara bulaşmasının ana sorumlusu olan \"hyalomma marginatum\" türü kenelerin Türkiye'de daha önce de bulunan türler arasında yer aldığının altını çizen Keskin şunları kaydetti:<br><br>\"1990'lı yıllarda ülkemizde sığırlar üzerinde yapılan çalışmalarda toplanan tüm kene türleri içinde 'hyalomma marginatum' türüne ait örneklerinin sayısının yüzde 5'i geçmediğini görüyoruz. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bu oranın yüzde 70'e kadar çıktığını görüyoruz. Özellikle Tokat ve çevresinin iklim açısından elverişli olması, bu kene türünün bölgede popülasyonunun artmasında en önemli neden. Burada nem ve sıcaklık en önemli faktörler. Bazı kene türleri daha düşük veya yüksek sıcaklık isteyebilir ancak hyalomma marginatum türü keneler için 26-28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem, en elverişli ortam. Bu nedenle Tokat ve çevresinde hyalomma marginatum türü keneler oldukça yoğun olarak bulunmaktadır.\"
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Benzer iklimsel özelliklere sahip Kelkit Vadisi ile Kastamonu ve Zonguldak çevrelerinde kene ve KKKA vaka oranlarında artış görüldüğünü anlatan Keskin, \"Bunun nedeni de bu bölgelerin iklimsel koşulları, sıcaklık ve nem değerinin KKKA hastalığının bulaşmasında ana sorumlu olan hyalomma marginatum türü kenelerin yaşaması için elverişli olmasıdır.
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Sıcaklık ve nemin dışında da pek çok neden kenelerin popülasyonlarının artmasında rol oynamaktadır. <br>
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Bütüncül çalışmalar veterinerlik, tıp ve biyoloji bilimlerden akademisyenlerin katkılarıyla yapılmalıdır.\" diye konuştu.
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Türkiye'de 55 kene türü belirlendi
Hepsi Türkiye'de ortaya çıktı: İnsanlara ve hayvanlara hastalık taşıyorlar
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Keskin, son yıllarda yapılan çalışmayla Türkiye'de 55 kene türünün belirlendiği belirtti.

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