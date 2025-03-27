Çarşaf yerine blok liste

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan’da toplanacak Olağanüstü Kurultay’da yönetimi çarşaf liste yerine kendisinin daha etkili olacağı blok liste ile belirleyecek. Özel’in ilk seçildiği PM listesinde Ekrem İmamoğlu ağırlığı hakim. 60 kişilik PM’de 35’e yakın isim İmamoğlu kontenjanından. PM’de ayrıca 5 üye de Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı olmasına rağmen listeyi delerek girmişti. 20 isim de Özel kontenjanından listeye dahil olmuştu.

Özel, 6 Nisan’da bu dağılımı lehine döndürme peşinde. Öte yandan Özel’in bu isteği İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu destekçisi vekilleri de harekete geçirdi. Ege, Marmara ve Akdeniz’de örgütlenmeye şimdiden başlayan vekiller listeyi delmek için hareket edecek. Blok liste ile PM seçimi en son Deniz Baykal’ın liderliği döneminde yaşanmıştı. Vekiller, ‘‘Bu yöntem en son Deniz Baykal döneminde oldu. Partinin kültüründe blok liste geleneği yok’’ diyerek tepki gösterdi.