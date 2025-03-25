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Kurultay çağrısı yok hükmünde

Kurultay çağrısı yok hükmünde

Oğuzhan Ürüşan
04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Lütfü Savaş
Lütfü Savaş

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Savaş ve delegelerin Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkeme-si’ne verdiği dilekçede, bazı delegelere ev ve araba vaadinde bulunulduğu, delegelere yüksek miktarda döviz dağıtıldığı ve iş garantisi teklif edildiği öne sürüldü. Bu iddiaların, mahkemeye sunulacak delil ve tanıklarla ispatlanacağı belirtildi. Dilekçede, "Tüm bu nedenlerle mevcut Genel Merkez yönetimi yetkisizdir ve yaptığı kurultay çağrısı yok hükmündedir. Bu itibarla kurultayın iptalini ve seçim sürecine ilişkin işlemlerin durdurulmasını talep ederiz.”


#CHP
#Kurultay
#Lütfü Savaş

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