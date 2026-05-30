Ceviz büyüklüğündeki şiddetli dolu hayatı ve tarımı vurdu

00:1530/05/2026, Cumartesi
IHA
Dolu yağışı sonrası tarım arazileri beyaza büründü.
Erzurum’un Tortum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışın ardından etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri ve meyve bahçelerinde zarara yol açan dolu nedeniyle sürücüler de görüş mesafesinin düşmesi sonucu araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı.

Erzurum’un Tortum ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Tortum ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Tortum Bağbaşı Mahallesi ile Erzurum-Tortum karayolu üzerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri, ekili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Şiddetli dolu yağışına Erzurum-Tortum karayolunda yakalanan sürücüler, görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle araçlarını yol kenarına çekerek durmak zorunda kaldı.

Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan tarım arazileri ile meyve bahçeleri dolu yağışıyla birlikte adeta beyaz örtüyle kaplandı. Üreticiler, dalların kırıldığını ve meyvelerin yere döküldüğünü belirtti.



#Erzurum
#Dolu
#Tortum
