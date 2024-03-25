CHP Sinop ve Artvin’de tepetaklak

Bir önceki seçim Sinop’ta yüzde 56 oy alan CHP, 15 yıldır Sinop’u yönetiyor. Artvin’i ise CHP bir önceki seçim yüzde 50 oyla kazanmıştı. Sinop krizi hem DEM Parti ile iş birliği hem de mevcut belediye başkanı Barış Ayhan’ın 5 yıldır bekleneni karşılayamamasından kaynaklanıyor. Gelen son verilere göre CHP’nin adayının geride olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra yapılan analizlerde, Cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren seçmenin, yerel seçimde AK Parti’nin adayına oy vereceğini söyleyen kişiler olduğu göze çarpıyor. Sosyal demokrat ve ulusalcı seçmene sahip Sinop’ta DEM Parti faktörü nedeniyle CHP’nin kayıp yaşadığı belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçen haftaki Sinop mitingine katılımın düşük olması da bunun göstergesiydi. Artvin’de de mevcut belediye başkanı Demirhan Elçi bu dönem CHP’den aday gösterilmedi. Partisinden istifa edip İYİ Parti’ye katılan Elçi’nin 5 yıllık Artvin performansının seçmen tabanında beğenilmemesi de eksi olarak değerlendiriliyor.