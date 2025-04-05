CHP'de PM için 4 liste

CHP’de tek adayla gidilmesi beklenen Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi (PM) listeleri yarışı yaşanacak. Genel Merkez blok liste yapmak istiyor, buna karşı muhalifler örgütlenmeye başladı. Blok liste olması halinde Genel Merkez’in çıkardığı isimlerin üstü çizilip yeni isimler yazılacak. Ancak delegelerin blok liste kararını protesto edip oy vermeyeceği, böylelikle Genel Başkan’ın oyunun 1000’in altına düşebileceği iddia ediliyor. Çarşaf liste olması halinde ise 60 kişilik PM için 4 ayrı liste hazırlığı var. Genel Merkez’in listesinin yanı sıra eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ayrı liste çıkaracak. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı kendi listesini hazırlarken, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Engin Altay da ayrı liste hazırlığında. Kongre günü Salıcı ile Öztunç’un listelerinin birleşebileceği iddia ediliyor. Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayıp kurultaya davet etti. Kılıçdaroğlu'nun kongreye katılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Ancak aday olmaması nedeniyle bazı delegelerin Özel’e oy vermeyeceği de konuşuluyor.