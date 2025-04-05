Kılıçdaroğlu destekçileri tasfiye ediliyor

Kurultaya 1 gün kala CHP'deki delege sayısında yaşanan değişiklik dikkat çekti. 1323 delegenin sandık başına gideceği kurultayda, partiden istifa eden, ihraç edilen, vefat eden ya da tutuklu olan 66 delege ise oy kullanamayacak. Kılıçdaroğlu destekçileri ve 38’inci Olağan Kurultay’ın şaibeli olduğunu dile getirenler partiden tasfiye ediliyor. Şaibeli kurultaydan sonra Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegeler, disiplin suçları gerekçesi ile partiden ihraç edildiği için yarın oy kullanamayacak. Bunun son örneği Batman'da yaşandı. 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin şaibe iddialarına yönelik soruşturmada ifade veren CHP Batman Kurultay Delegesi Yılmaz Özkanat, tedbiren disiplin kuruluna sevk edildiği için delegeliğinin düşürüldüğünü açıkladı. Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için partiden ihraç edilenler arasında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da var. Bir önceki kurultayın divan başkanı olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da oy kullanamayacak delegeler arasında.