CHP'de tek adaylı ön seçim

Cumhuriyet Halk Partisi’nin haftalardır ‘demokrasi şenliği’ olarak duyurduğu gayrıresmi cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi dün yapıldı. 81 il ve 973 ilçede kurulan 11 bin 920 sandıkta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pusulada tek aday olarak yer aldı. CHP’li parti üyelerinin yanı sıra “dayanışma sandığı” adı altında üye olmayanların da kimlik göstererek oy kullandığı ön seçimlerde, bazı sandıklarda yoğunluk oluştu.

TEŞKİLATLAR VATANDAŞLARI ARADI

CHP temsilciliklerinde sandıklar kurulurken CHP’li parti üyelerinin haricinde üye olmayanların da tek adaylı sözde seçimde oy kullanmaları için ayrı yerler belirlendi. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme amaçlı gayrıresmi ön seçimde oy kullanma işlemi akşam 17.00’de sona erdi. CHP üyesi olmayan vatandaşlar, sandık sırasında beklerken önceki gün CHP teşkilatı tarafından aranarak çağırıldıklarını anlattı. İmamoğlu’nun tek aday olarak seçime girmesi parti içindeki demokrasiyi sorgulatırken, “Kuzey Kore seçim modeli” yorumları yapıldı.

ÖZEL, ÇADIRDA OY KULLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için Saraçhane’de kurulan çadırda oy verdi. İmamoğlu hakkında verilen kararı değerlendiren Özel, "Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır ama bir yandan da cumhurbaşkanlığı yolundadır” dedi. İBB operasyonu öncesinde oy kullanmayacağı belirtilen isimler sürpriz bir şekilde manevra yaparak sandığa gitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Alacaatlı Mahallesi’ndeki Çankaya Belediyesi ek hizmet binasında oyunu kullandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, 100. Yıl Çankaya Evi’nde sandık başındaydı. Kılıçdaroğlu, “CHP’nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel sorumluluğun gereğini yapacağız” şeklinde konuştu.

Akşam sayımlar sürerken konuşan CHP Genel Başkanı Özel, dayanışma sandıklarında 13 milyon 211 bin oy kullanıldığını iddia etti. Özel, İmamoğlu'nun toplam aldığı oyun 14 milyon 850 binin üzerinde olduğu iddiasında bulundu.











