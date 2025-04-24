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CHP’den 23 Nisan provokasyonu

CHP’den 23 Nisan provokasyonu

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Valiliğin kararını tanımayan Özel yanına çocukları da alarak Anıtkabir’e yürüdü.
Valiliğin kararını tanımayan Özel yanına çocukları da alarak Anıtkabir’e yürüdü.

Ankara Valiliği, CHP'nin dün Ulus'ta bulunan Birinci Meclis’ten binası önünden Anıtkabir'e yapacağını duyurduğu yürüyüş ve etkinliğin uygun görülmediğini bildirdi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkinlik nedeniyle trafik akışının olumsuz yönde etkileneceği ve vatandaşların mağdur olacağını belirtti. Açıklamada, Valilik tarafından uygun ilan edilen alanlardan birinin talep edilmesi halinde her türlü yardımın sağlanacağının tebliğ edildiği bildirildi. Bu kararı dinlemeyen Özel polisin güvenlik gerekçesi ile kurduğu barikatları aşarak yürüyüşe geçti.


VALİLİK KARARINI TANIMADI

Bu kararın üzerine Birinci Meclis’te konuşma gerçekleştiren Özel, ‘’Cumhuriyet yasak tanımaz. CHP, kurduğu Meclis'i yaşatmak için kimseden izin almaz. Kurduğumuz Meclis'in önünden kurucumuza yürüyeceğiz. Buna kimse engel olamaz’’ dedi.


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