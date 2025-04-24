CHP’den 23 Nisan provokasyonu

Ankara Valiliği, CHP'nin dün Ulus'ta bulunan Birinci Meclis’ten binası önünden Anıtkabir'e yapacağını duyurduğu yürüyüş ve etkinliğin uygun görülmediğini bildirdi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkinlik nedeniyle trafik akışının olumsuz yönde etkileneceği ve vatandaşların mağdur olacağını belirtti. Açıklamada, Valilik tarafından uygun ilan edilen alanlardan birinin talep edilmesi halinde her türlü yardımın sağlanacağının tebliğ edildiği bildirildi. Bu kararı dinlemeyen Özel polisin güvenlik gerekçesi ile kurduğu barikatları aşarak yürüyüşe geçti.