CHP’li 19 genç AK Parti'ye geçti

CHP'nin Merkez Altıeylül ve Karesi ilçeleri ile birlikte Bigadiç İlçe Başkanlığı'nda art arda istifalar yaşandı. 3 ilçede istifa eden CHP'li 19 gençlik kolları üyesi, AK Parti'ye üye oldu. Gençlerin parti rozetlerini Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir taktı.