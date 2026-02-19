Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP’li 19 genç AK Parti'ye geçti

CHP’li 19 genç AK Parti'ye geçti

08:5419/02/2026, الخميس
G: 19/02/2026, الخميس
Diğer
Sonraki haber
AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, gençlerin parti rozetlerini taktı.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, gençlerin parti rozetlerini taktı.

Balıkesir'de CHP'nin Altıeylül, Karesi ve Bigadiç ilçe gençlik kolları üyeleri, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye üye oldu.

CHP'nin Merkez Altıeylül ve Karesi ilçeleri ile birlikte Bigadiç İlçe Başkanlığı'nda art arda istifalar yaşandı. 3 ilçede istifa eden CHP'li 19 gençlik kolları üyesi, AK Parti'ye üye oldu. Gençlerin parti rozetlerini Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir taktı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, "Bu daha başlangıç, yeni katılımlarla gücümüze güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'de gençlik kollarında yaşanan istifalarla ilgili olarak açıklama yapan CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın, "Bizden kimse AK Parti'ye geçmedi" iddiaları üzerine AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, "İl Başkanı Köybaşı, CHP'den partimize geçişleri duyunca stres yapmış, paniklemiş" diyerek yanıt verdi" dedi.



#chp
#ak parti
#gençlik kolları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bursa kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Bursa kura çekiliş listesi