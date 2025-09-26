CHP'li belediyelerden çevre katliamı: Bakanlıktan ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'nın Çınarcık Belediyesine atık su altyapısındaki taşkın nedeniyle 2 milyon 674 bin lira, mevzuata aykırı atık su deşarjı yapan Koru Belediyesine ise 1 milyon 337 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yalova’nın Çınarcık Belediyesi’ne atık su alt yapısındaki taşkın sonucu Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kirliliğine neden olunduğu gerekçesiyle 2 milyon 674 bin TL ceza uyguladı. Ayrıca ilçeye bağlı Koru beldesinde standarda aykırı atık su deşarjı yapan Koru Belediyesi’ne de 1 milyon 337 bin lira ceza kesildi.
Çınarcık'ta kanalizasyon taştı
Çınarcık'taki Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki taşkın ihbarı sonucunda bölgede inceleme yapan Bakanlık ekipleri, hattın taşarak denize deşarj olduğunu tespit etti.
Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilik nedeniyle Çınarcık Belediyesine 2 milyon 674 bin lira idari yaptırım uygulandı.
Koru'da denize doğrudan deşarj yapıldı
Bakanlığın Yalova İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, Atatürk Anıtı önünden denize kirli su deşarj edildiği yönündeki şikayet üzerine inceleme başlattı. Koru Belediyesindeki denetimler sonucunda Atatürk Anıtı önünde bulunan kanal aracılığıyla denize doğrudan deşarj tespit edildi.
Deşarj alanından numuneler alınarak yapılan analizde, deşarj edilen atık suyun mevzuat şartlarını sağlamadığı belirtilerek, deşarjı gerçekleştiren Koru Belediyesine 1 milyon 337 bin lira ceza verildi.