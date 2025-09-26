CHP'li belediyelerden çevre katliamı: Bakanlıktan ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yalova’nın Çınarcık Belediyesi’ne atık su alt yapısındaki taşkın sonucu Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kirliliğine neden olunduğu gerekçesiyle 2 milyon 674 bin TL ceza uyguladı. Ayrıca ilçeye bağlı Koru beldesinde standarda aykırı atık su deşarjı yapan Koru Belediyesi’ne de 1 milyon 337 bin lira ceza kesildi.